Darum kooperiert Techgigant Intel mit dem Chip-Entwickler Arm

Warren Buffett lässt Taiwans Vorzeigefirma fallen

Der Konflikt zwischen China und Taiwan hat Auswirkungen auf das Geschehen an der Börse: Der US-Finanzinvestor Warren Buffett hat nach eigenen Aussagen auch aufgrund der politischen Lage im März ein grosses Aktienpaket des Unternehmens Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) verkauft. Wie er in einem Interview mit der japanischen Zeitung «Nikkei» sagte, werde TSMC zwar gut geführt. Allerdings gebe es angesichts der geopolitischen Spannungen bessere Orte, um sein Geld anzulegen.



TSMC ist der Weltmarktführer für spezielle Mikrochips. Die Produkte der Firma kommen auf der ganzen Welt in unzähligen Elektronikgeräten und Maschinen zum Einsatz, darunter Smartphones, herkömmliche Autos und Elektrowagen. Aufgrund des hohen Marktanteils sind im Westen ganze Wirtschaftszweige stark von TSMC abhängig.

(t-online)