Tesla in Deutschland: eine Erfolgsstory mit Misstönen. Bild: keystone

Tesla plant grösste Autofabrik Deutschlands – Naturschützer sind besorgt

Grosse Pläne vor den Toren Berlins: Tesla will seine Gigafactory ausbauen und eine Million E-Autos vom Band rollen lassen. Sorgen machen sich Naturschützer. Die gigantische Autofabrik steht teils im Wasserschutzgebiet.

Tesla will sein Werk in Grünheide bei Berlin zur grössten Autofabrik Deutschlands ausbauen. Ziel ist eine Verdoppelung der Produktionskapazität von zunächst angepeilten 500'000 Autos auf eine Million Autos im Jahr. Dies berichtete der Berliner «Tagesspiegel».



Dazu stellte das Unternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk Anträge in drei Teilen auf eine umweltrechtliche Genehmigung beim Bundesland Brandenburg. Der erste Antrag bezieht sich vorwiegend auf Anpassungen an der bestehenden Fabrik. Bei den weiteren Anträgen geht es offenbar um neue Gebäude.

Nach dem geplanten Ausbau sollen 20'000 Teslas pro Woche vom Band laufen; Ende März waren es erstmals 5000 Modelle pro Woche.

Tesla produziert seit 2022 das populäre Model Y für Europa in Deutschland. Bild: keystone

Derzeit produzieren 11'000 Mitarbeiter rund 250'000 E-Autos pro Jahr in Grünheide. Tesla will dem Bericht zufolge die Belegschaft der Fabrik auf 22'500 Mitarbeiter verdoppeln und zugleich im Norden der Anlage ein neues Produktionsgebäude errichten, das etwa 700 mal 700 Meter gross ist. Weitere Rodungen seien für den Ausbau derzeit nicht geplant.



Diese Ausbaupläne sind an sich nichts Neues: Tesla sagte von Anfang an, dass man das Werk in Grünheide in mehreren Etappen ausbauen wolle. Aktuell beendet ist die erste Ausbaustufe, insgesamt könnten drei weitere folgen.

Bislang ist der erste Teil der Tesla-Gigafactory realisiert (unten links). Später sollen bis zu drei weitere Ausbauphasen folgen. grafik: tobias lindh / twitter: @tobilindh

Tesla stellt in Deutschland seit März 2022 Elektroautos her. Das Ziel der ersten Ausbaustufe, 500'000 Autos pro Jahr, wurde bisher aber noch nicht erreicht. Der Fachkräftemangel, interne Probleme im Tesla-Werk und die gedämpfte Nachfrage nach Elektroautos in Deutschland aufgrund der reduzierten Förderprämie seit Anfang Jahr sind mögliche Gründe dafür.

Mehr als zehn Länder sollen sich um den Standort der ersten europäischen Gigafactory beworben haben. Deutschland setzte sich durch. Die Behörden hatten Tesla auch mit der Aussicht auf Subventionen nach Ostdeutschland gelockt. Ursprünglich wurde vereinbart, dass der US-Autobauer mindestens zehn Jahre in Deutschland produzieren muss, sonst müssten die Subventionen zurückgezahlt werden.



Tesla profitiert in Brandenburg aber auch von der Nähe zur deutschen Auto-­Zuliefererbranche und nicht zuletzt von einem riesigen Pool an talentierten Ingenieuren.​

Tesla will die Belegschaft in Deutschland rund verdoppeln. bild: tesla

Auch für Brandenburg dürfte sich das Tesla-Werk bezahlt machen. Wird die Fabrik ein Erfolg, ist es sehr wahrscheinlich, dass sich im Umfeld weitere Zulieferer ansiedeln. Nebst den bis zu 22'500 Arbeitsplätzen bei Tesla könnten nochmals doppelt oder dreimal so viele Arbeitsplätze bei Zulieferfirmen entstehen.



Tesla muss künftig mehr Sicherheitsanforderungen erfüllen

Für die neuen Baupläne muss der E-Auto-Gigant auch mehr Sicherheitsanforderungen als bisher erfüllen. Konkret führen die Pläne für den Ausbau dazu, dass der Betrieb nach der Störfallverordnung von der unteren Klasse in die obere Klasse eingestuft wird. Das schliesst einen umfangreichen Sicherheitsbericht ein. Künftig sind weitere Meldepflichten nötig und die Ausstattung der Werksfeuerwehr muss ein höheres Niveau aufweisen.

Am Dienstag (18. Juli) informiert Tesla bei einer Veranstaltung in Grünheide darüber. Der Antrag soll ab Mittwoch (19. Juli) einschliesslich der Stellungnahmen von Behörden öffentlich ausliegen und im Internet zu lesen sein. Bis am 18. September können Bürgerinnen und Bürger dann Einwände gegen das Vorhaben erheben.

Naturschützer weiter besorgt

Naturschützer haben weiterhin Bedenken, weil die Fabrik teils im Wasserschutzgebiet liegt. Tesla hatte diese Bedenken stets zurückgewiesen.

Lagergebäude sind mit dem Ausbau ebenfalls geplant, sie liegen laut Tesla ausserhalb des Wasserschutzgebietes. Die Baumassnahmen für die Errichtung sollen voraussichtlich im ersten Halbjahr 2024 beginnen. Der Bau eines weiteren Werksgebäudes ist noch nicht terminiert.

Der Bedarf an Frischwasser soll mit dem Ausbau nach der Planung des Unternehmens nicht steigen. Vorgesehen sind 1,4 Millionen Kubikmeter Wasser im Jahr für eine Produktionskapazität von 500'000 Fahrzeugen im Jahr. Diese Zahl soll nicht zunehmen, wenn der Ausbau auf eine Million Fahrzeuge im Jahr erweitert wird.

Batterieproduktion in die USA verlegt

Firmenchef Elon Musk hatte die Berliner Gigafactory als grösste Batteriefabrik der Welt angekündigt. Bild: keystone

Die Kapazität für die Produktion von Batteriespeichern soll von 50 auf 100 Gigawattstunden pro Jahr erhöht werden. Im Rahmen des Ausbaus ist auch die Errichtung einer Anlage für das Batterierecycling vorgesehen, um wertvolle Materialien aus Batteriezellen zurückzugewinnen.



Ob in der Batteriefabrik in Grünheide, wie anfänglich angekündigt, komplette Batterien gefertigt werden sollen, bleibt aber ungewiss. Tesla hatte den Schwerpunkt der Batterieproduktion unlängst wegen steuerlicher Vorteile in die USA verlegt.



Ursprünglich lockten auch die EU und Deutschland Tesla mit Fördergeldern für eine Batteriefabrik. Laut Landesregierung Brandenburg hatte Tesla zunächst «einen Antrag auf Förderung» für die Batteriezellfertigung und -forschung in Deutschland gestellt. Es ging um bis zu 1,14 Milliarden Euro. Ende 2021 soll Tesla einen Rückzieher gemacht haben. Schliesslich wurde Anfang 2023 bekannt, dass der US-Autobauer wichtige Komponenten für die Batterien künftig erst mal in den USA produzieren wird, die Wertschöpfung also vor allem dort stattfindet.



Der Fokus der Zellfertigung liege aufgrund der Steueranreize derzeit in den USA, teilte eine Tesla-Sprecherin im Februar mit. Die Biden-Regierung belohnt «grüne Investitionen» mit Steuererleichterungen. Das bedeute nicht, dass Tesla die Pläne in Deutschland aufgebe, sie würde eher von «pausieren» sprechen, sagte die Firmensprecherin weiter.



Tesla am Pranger der Gewerkschaft

Die Gewerkschaft IG Metall machte dem Tesla-Werk in Grünheide bei Berlin wiederholt happige Vorwürfe. Es geht um kalte Fabrikhallen, Stress und merkwürdige Schweigeklauseln im Arbeitsvertrag.



Das renommierte Technologie-Magazin «Wired» berichtete bereits im Dezember 2022 von einem «totalen Chaos» in der deutschen Tesla-Fabrik. Die Unzufriedenheit in der Belegschaft sei gross, auch erfahrene Angestellte verliessen die Firma.



Mit Material der Nachrichtenagentur DPA und t-online.