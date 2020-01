Digital

USA

Saudische Hacker attackieren im grossen Stil NFL-Teams vor dem Superbowl



Was gehackte NFL-Teams mit dem «Tod» von Britney Spears zu tun haben

Attackiert wurden Twitter-Profile zahlreicher Football-Profiteams, aber auch Instagram- und Facebook-Auftritte. Mit angeblich klarem Ziel.

Die Social-Media-Accounts mehrerer NFL-Teams sind am Montag gehackt worden, wie US-Medien berichten also in der Woche vor dem Super-Bowl-Spiel am Wochenende. Hauptsächlich betroffen waren Twitter-Profile der American-Football-Profimannschaften, aber auch bei Instagram und Facebook verschafften sich Unbekannte Zugang.

Wer war betroffen?

Etwa 15 Teams, darunter die Green Bay Packers, die Chicago Bears, die Dallas Cowboys und die San Francisco 49ers, seien alle ins Visier genommen worden, und auch den Auftritt der National Football League (NFL) selbst erwischte es.

Bei der Attacke handelt es sich um sogenanntes Defacement, also das unberechtigte Verändern einer Webseite oder eines Profils bei einem Social-Media-Anbieter.

looks like Vikings insta account got hacked #ourmine pic.twitter.com/sM1VI25Igl — M (@TheSacredChurro) January 27, 2020

Wer steckt dahinter?

Bei den Twitter-Konten wurden die Profilbilder entfernt, und einige enthielten Nachrichten, die angeblich von OurMine stammten, einer in Saudi-Arabien ansässigen Hackergruppe.

Die vorliegenden Fakten deuten daraufhin, dass es sich tatsächlich um eine konzertierte Aktion der berüchtigten Hackergruppe handelt, die schon verschiedentlich Social-Media-Auftritte von Prominenten gehackt hatte. 2016 sorgten sie mit einem gefälschten Tweet für Aufregung, in dem hiess es, Britney Spears sei gestorben. Und sie verschafften sich vorübergehend Zugang zu Social-Media-Accounts bekannter Unternehmensführer, wie Facebooks Mark Zuckerberg, Twitter-Chef Jack Dorsey oder Google-Chef Sundar Pichai.

Was wollen die Angreifer erreichen?

Sie wollen Aufmerksamkeit.

Ourmine bezeichnet sich auf ourmine.org als White-Hat-Hacker. Soll heissen, sie wollen keine fremden Daten stehlen oder anderen Schaden anrichten, sondern mit dem Eindringen in fremde Systeme auf Sicherheitsprobleme hinweisen und kostenpflichtige Cyber-Security-Dienste anbieten.

«OurMine ist eine Elite-Hackergruppe, die für viele Hacks bekannt ist, die Schwachstellen in wichtigen Systemen aufzeigen.» quelle: ourmine.org

Der Super Bowl, das Endspiel der National Football League, findet am Sonntag, 2. Februar 2020, statt, oder nach europäischer Zeitmessung in der Nacht auf den 3. Februar.

