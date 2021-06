Zattoo-App zeigt beim entscheidenden Penalty von Mbappé plötzlich diese Fehlermeldung an

Ich gehöre auch zu den Unglücklichen. War das Penaltyschiessen CH-FRA via Zattoo am Schauen, Mbappé läuft an..... und das Bild stellt auf schwarz. Irgend einen PIN sollte man eingeben wegen Jugendschutz oder sowas. Danach via Internet erfahren, dass die Schweiz gewonnen hat. Es gibt keinen dümmeren Moment für sowas :D Hopp Schwiiz!