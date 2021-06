Sport

Fussball

EM 2020: So jubelt die Schweiz über den Sieg der Nati gegen Frankreich



Bild: keystone

Na, Kater? So jubelt die Schweiz über den Sieg der Nati gegen Frankreich

Die Schweizer Nationalmannschaft vollbrachte gestern historisches: Gegen Weltmeister Frankreich holte man im Achtelfinale einen Sieg im Penaltyschiessen. Es ist der grösste Triumph der Schweizer in der Neuzeit des Fussballs, ja der grösste Coup sogar seit dem Triumph gegen Gross-Deutschland an der WM 1938.

Das musste gefeiert werden. An den notorischen Party-Hotspots des Landes gab es nach dem letzten Penalty von Kylian Mbappé kein Halten mehr. Nach mehr als zwei Stunden Fingernägel kauen, vorzeitigem Ergrauen der Haare und Schliessmuskelpilates hiess es: Feiern.

Die besten Szenen der letzten Nacht

Auf dem Bundesplatz in Bern bildete sich eine Spontanversammlung an euphoriegeschwängerten Autofahrern. Und das kann nur eines bedeuten: Hupkonzert!

Ein besonders schönes Zitat eines Seat Leon:

«Biiiiiiiiiiiiiiiiipbiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiipbiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip»

Selbst im ruhigen Wohnquartier von Seebach hupte es hie und da. Ob die Polizei gerufen wurde? Man weiss es nicht.

Auch in St. Gallen setzte man auf die altbewährte Autohupe.

Zu den Verkehrsnachrichten in #sangallo.

Infolge eines Ereignisses in Bukarest ist am Burggraben in beide Fahrtrichtungen Geduld gefragt… Auch für den öV @app_bahnen #SUI #FRASUI #EM2021 pic.twitter.com/modcS3SICy — Philipp Schönbächler (@PhilippSchnbch1) June 28, 2021

Es müssen jedoch nicht immer nur hupende Autos sein. Diese zwei Herren packten kurzerhand ihre Bongos aus und joggten trommelnd durch die Strassen:

Doch zurück nach Bern. Im Bierhübeli brachen nach dem Ende der Partie alle Dämme. Ein Lied musste her, gut mitsingbar, um den Emotionen Ausdruck zu verleihen. Da gibt es nur eine valable Option: Seven Nation Army!

OK, es gibt noch eine zweite Option. Zugegeben, «We Are The Champions» zu singen ist zwar noch etwas früh, aber es sei den Fans an der Hardbrücke verziehen.

We are the champions! Schweizer Fans feiern den Sieg an der Zürcher Hardbrücke! #SUIFRA ⁦@watson_news⁩ pic.twitter.com/83HOrRNoJn — Corsin Manser (@CorsinManser) June 28, 2021

Allez, Allez, Schwiizer Nati, Schwiizer Nati! Da kommen morgen ein paar schön müde ins Büro. 😅👍 #FRASUI ⁦@watson_news⁩ pic.twitter.com/1PWm1SLhoy — Corsin Manser (@CorsinManser) June 28, 2021

Noch einmal zurück nach Bern: Auch in diesem Bus hatten die Leute Spass.

Hardbrücke und Bierhübeli in Ehren, doch jeder Fussballfan weiss, es gibt nur einen Ort in der Schweiz für Partys nach einem gewonnenen Fussballspiel. Ja, es ist die Langstrasse in Zürich. Auch die Berner und Basler werden uns hier wohl recht geben müssen. Folgende Bilder beweisen es:

Nicht einmal der strömende Regen kann dem etwas anhaben.

Auch in Lausanne kann sich die feiernde Menge sehen lassen.

Zugabe: Selbst in Belgien hupten die Autos!

In Brüssel gibt es Hupkonzerte und „Allez les Suisses!“ Rufe in den Strassen. #FRASUI #EURO2020 pic.twitter.com/rJ6SK2BRWW — Janos Ammann (@JanosAmmann) June 28, 2021

