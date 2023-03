Video: watson/Sabeth Vela

Tindern, während Bomben fallen? Darum werden Dating-Apps im Russland-Ukraine-Krieg benutzt

Trotz des Kriegs in der Ukraine werden im Land weiterhin Dating-Apps genutzt – jedoch nicht im herkömmlichen Sinne.

Trotz des Russland-Ukraine-Kriegs werden in den beiden Ländern weiterhin Dating-Apps wie Tinder und Co. genutzt. Jedoch nicht, um die grosse Liebe zu finden. Wofür genau die Apps im Krieg genutzt werden und was die Kritik daran ist, erfährst du im Video:

