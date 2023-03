Whatsapp: Diese 21 neuen Emojis kannst du bald verschicken

Während es 1995 insgesamt nur 75 Emojis gab, sind es im Jahr 2023 schon über 3000, mit denen Menschen ihre Textnachrichten schmücken können. Trotz der grossen Auswahl wird jedoch immer wieder nachgelegt. So sollen auf Whatsapp nun insgesamt 21 neue Emojis hinzukommen.



Neue Tiere, Herzen und Kopfschüttler bald auf Whatsapp

Das zeigt die neue Beta-Version der App, in der die neuen Emojis bereits enthalten sind. Darunter sind neue Tiere, aber auch Herzen und eher ungewöhnliche Symbole.



So legt ein Bericht von «Wabetainfo» offen, dass unter anderem bald ein Elch, ein Esel, eine Qualle, eine Gans und ein Tukan zur Tierrubrik hinzugefügt werden. Gleichzeitig können sich Nutzer:innen bald auch an Lavendel, Edamame, Ingwer sowie einer Flöte, Fächern und Rasseln erfreuen. Zudem wird die Emoji-Tastatur auf Whatsapp um einen Kamm, das WLAN-Symbol, eine Art Engelsflügel und drei neue Herzen in pink, hellblau und grau erweitert.



Doch auch neue Gesten werden in Zukunft wohl bald unter den Emojis verfügbar sein, darunter ein kopfschüttelndes Emoji. Hinzu kommen zudem zwei Emojis, die jeweils eine Hand darstellen und in Kombination sowie getrennt genutzt werden können. Zum einen stellen sie so eine Art High-Five dar, zum anderen können sie einzeln auch als abweisende Stopp-Geste genutzt werden.

Emojis für Samsung-Geräte bereits verfügbar

Angekündigt wurden die 21 neuen Emojis dabei schon im Herbst 2022, als sie in die offizielle Liste des Unicode-Konsortiums aufgenommen wurden. Dieses bestimmt die Anzahl und Optik von neuen Emojis, damit diese einheitlich auf Plattformen wie Whatsapp und Telegram, aber auch in Betriebssystemen wie Android und iOS enthalten sein können.



Da die neuen Emojis aktuell jedoch nur in der Beta-Version für einzelne Testpersonen enthalten sind, sind sie allgemein noch nicht zugänglich. Laut «Netzwelt» gilt das jedoch nicht für Android-Geräte, für die es einen Trick geben soll.



Hierbei soll es besonders für Samsung-Geräte sehr einfach sein, die neuen Symbole freizuschalten, indem auf die neue Tastaturversion 5.6.00.51 aktualisiert wird. Anschliessend finden sich die Emojis zwar nicht direkt bei Whatsapp unter den Emojis, jedoch in der Samsung-Emoji-Tastatur, die bei Whatsapp genauso genutzt werden kann.