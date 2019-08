Digital

WhatsApp

Warum WhatsApp für das iPhone massiv überarbeitet werden muss



Bild: EPA/EPA

Warum WhatsApp für das iPhone massiv überarbeitet werden muss



Die WhatsApp-Entwickler arbeiten in diesen Tagen auf Hochtouren – denn die Zeit drängt. Die Frist, die der mächtige Apple-Konzern dem Unternehmen gegeben hat, rückt immer näher.

Denn im September wird Apple sein neues iPhone-Betriebssystem iOS 13 veröffentlichen – und das grundlegende Update der Apple-Geräte hat auch Folgen für die Apps, die auf diesen Geräten Platz finden wollen.

– und das grundlegende Update der Apple-Geräte hat auch Folgen für die Apps, die auf diesen Geräten Platz finden wollen. In der neuen iOS-Version will Apple Hintergrundaktivitäten der Apps deutlich begrenzen.

Ähnlich wie sein Geschwisterchen Facebook Messenger liess WhatsApp bislang eine ganze Reihe von Prozessen im Hintergrund ablaufen. Im Kern geht es dabei um die sogenannten VoIP-Einbindungen. Bei diesen Einbindungen handelt es sich um Prozesse, die im Hintergrund der App stattfinden – insbesondere bei Sprachanrufen werden die VoIP-Einbindungen wichtig.

Wichtig: Auch wenn du gerade gar nicht über das Internet telefonierst, sammelt das «Voice over Internet Protocol» (oder kurz VoIP) im Hintergrund dennoch weiter munter Daten. Eine Tatsache, die Datenschützer äusserst kritisch sehen. (theinformation.com)



Bislang erklärten die Konzerne das Background-Gewerkel der VoIP-Einbindungen damit, dass so die Nutzererfahrung in der App angenehmer sei – ohne je genau ins Detail zu gehen, was das eigentlich bedeutet.



Nun reicht es auch Apple – die bisherigen Versionen von WhatsApp und Facebook Messenger werden im neuen iOS 13 massiv eingeschränkt. Um das zu verhindern, wollen die Entwickler ihre Apps nun renovieren. Ein Facebook-Sprecher sprach gegenüber dem Portal thefinformation.com von einer «grundlegenden Überarbeitung».

Gleichzeitig habe der Apple-Konzern mit Facebook, zu dem auch WhatsApp gehört, einen Deal geschlossen: Die API, die Programmierschnittstelle, die Apple Entwicklern offen legt, soll für die Mitarbeiter des Facebook-Konzerns nicht bereits im September geschlossen werden.



Facebook soll – so heisst es in dem Bericht weiter – eine Schonfrist von sieben Monaten erhalten, in dem der Riese WhatsApp und Facebook Messenger für das neue iOS fit machen kann. Im April 2020 sollen die überarbeiteten Versionen von Facebook Messenger und WhatsApp dann spätestens bereitstehen. Für die Kunden ändert sich indes wohl nichts, sie können darauf hoffen, dass ihre Apps auch im neuen iOS problemlos weiter funktionieren.



(pb)

Abonniere unseren Newsletter