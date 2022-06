Microsoft macht zunächst neue Samsung-Fernseher zur Spielkonsole. bild: microsoft

Microsoft verwandelt neue Smart-TVs in Spielkonsolen – so funktionierts

Microsoft bringt sein «Videospiele-Netflix» Game Pass auf aktuelle Samsung Smart-TVs. Dadurch lassen sich über hundert PC- und Konsolen-Games direkt auf dem Fernseher spielen – ohne dass hierfür eine Xbox-Konsole benötigt wird.

Microsoft und Samsung machen zukünftig gemeinsame Sache – zumindest, wenn es um Videospiele geht. Denn heute hat der US-Konzern verkündet, dass die neue Xbox-App für Smart-TVs zunächst auf aktuelle Samsung-Fernseher in 27 Ländern kommt.

Dies eröffnet Abonnenten von Microsofts «Game Pass» die Möglichkeiten, ohne Xbox-Konsole in den Genuss von Videospielen auf dem Fernseher zu kommen: Zukünftig können diese mehr als 100 Titel – auch exklusive Neuerscheinungen direkt am ersten Tag – via App auf dem Smart-TV spielen. Am 30. Juni 2022 geht's los.

Xbox-App statt Xbox-Konsole: Microsoft will künftig jeden Fernseher in eine Konsole verwandeln. bild: the verge

Was Nutzer brauchen, um den Service in Anspruch nehmen zu können, ist ein aktueller Samsung 2022 Smart-TV, die Xbox-App auf dem Fernseher und ein aktives Game-Pass-Ultimate-Abo. Wann die App für Fernseher anderer Marken erscheint, steht noch nicht fest.

Die neue Xbox-App für Smart-TVs in Aktion

Microsoft und Samsung werden eine grosse Anzahl von Controllern für die Xbox-App unterstützen, darunter die Xbox-Controller, Sonys DualSense und viele andere. Allerdings erhöht Microsoft die Streaming-Auflösung nicht auf 4K, sodass Spiele «nur» in Full-HD bei 60 FPS gestreamt werden können.

«Wir bauen sukzessive eine Plattform auf, die Milliarden von Spieler*innen erreichen kann – egal, ob auf Konsole, PC oder durch Xbox Cloud Gaming. Eine Plattform, auf der Spieler*innen mit allen Geräten genau den Content finden, den sie spielen möchten», erklärt Phil Spencer, CEO von Microsoft Gaming, den Schritt, die Xbox-App auf Samsung-Fernseher zu bringen.

Xbox Game Pass Ultimate

Der Xbox Game Pass Ultimate bietet Zugang zu über 100 Konsolen- und PC-Spielen, die mehrmals jährlich aktualisiert und ausgewechselt werden. Hauseigene Xbox-Game-Studios-Titel sind bereits am Tag der Veröffentlichung verfügbar.

Darüber hinaus enthält das Abo auch EA Play, ein Angebot von Electronic Arts. EA Play bietet Zugriff auf eine Spielebibliothek von Electronic-Arts-Titeln für Konsole und PC. Der Xbox Game Pass Ultimate ist für 15 Franken im Monat erhältlich und kann jederzeit gekündigt werden.

(t-online/ARG)