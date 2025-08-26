Video: watson/hanna hubacher, michael shepherd

Darum geht es bei der Abstimmung über die E-ID

Die Schweiz stimmt am 28. September über ein Gesetz für eine elektronische Identitätskarte ab – bereits zum zweiten Mal. Doch dieses Mal ist einiges anders.

Beim Online-Shopping oder digitalen Behördengängen eine elektronische Identitätskarte vorweisen, das könnte in der Schweiz bald Realität werden. Nicht die eingescannte ID, sondern eine digitale Version, in einer eigens dafür entwickelten App.

Vorausgesetzt, die Schweizer Stimmbevölkerung sagt am 28. September «Ja» zum Gesetz, das wegen eines Referendums zur Abstimmung steht.

Bundesrat Beat Jans zeigt an einer Medienkonferenz am 12. August in Bern seine Identitätskarte und ein Handy mit der Aufschrift «E-ID». Bild: keystone

Und das nicht zum ersten Mal: 2021 überzeugte das Gesetz für eine E-ID gerade einmal 35,6 Prozent der Schweizer Stimmenden. Die Vorlage war damit jedoch nicht vom Tisch. Vier Jahre später kann sich die Schweizer Stimmbevölkerung darum erneut zur Einführung eines elektronischen Identitätsnachweises äussern.

Die App «swiyu» wurde als digitale Brieftasche für die E-ID entwickelt. Sie kann bereits als Beta-Version getestet werden. Bild: KEYSTONE

Worum es bei der Abstimmung vom 28. September 2025 geht, was dieses Mal anders ist und wie es mit dem Datenschutz aussieht, erklären wir dir im Video.

