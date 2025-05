Bitcoin erreicht Rekordhoch bei 109 500 US-Dollar

Nach dem Absturz wegen der verwirrenden Wirtschaftspolitik von US-Präsident Donald Trump ist der Bitcoin wieder in den Steigflug übergegangen. Die Kryptowährung hat am Mittwoch ein neues Rekordhoch erreicht.

Google will Googeln durch KI präziser machen und die herkömmliche Onlinesuche ablösen

An seiner Entwicklerkonferenz I/O erklärte der US-Techkonzern, wie er generative KI zum zentralen Alltags-Tool machen will.

Der US-Techkonzern Google setzt verstärkt auf generative Künstliche Intelligenz (KI). Google-Chef Sundar Pichai kündigte am Dienstag an der jährlichen Entwicklerkonferenz an, den KI-Modus («AI Mode») der Suchmaschine in den USA allgemein verfügbar zu machen.