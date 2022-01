Samsung macht deutlich mehr Gewinn und Umsatz

Bild: keystone

Dank seines starken Chipgeschäfts hat der Elektronikriese Samsung im abgelaufenen Quartal deutlich mehr Gewinn und Umsatz erzielt. Der Überschuss stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 64 Prozent auf 10.8 Billionen Won (8 Mrd Euro).

Dies teilte das südkoreanische Unternehmen am Donnerstag mit. Der Umsatz erreichte mit 76.6 Billionen Won (56.7 Mrd Euro) einen Quartalsrekord.

Samsung Electronics warf insgesamt einen zuversichtlichen Blick auf dieses Jahr. Trotz Unsicherheiten wegen der Probleme in den Lieferketten erwartet das Unternehmen einen grossen Bedarf an Chips für Rechenzentren, Zuwächse bei Smartphones und am Körper getragener Elektronik (Wearables) sowie eine steigende Nachfrage nach hochwertigen und besonders grossen Fernsehgeräten. Samsung ist bei Speicherchips, Smartphones und Fernsehern Marktführer.

Im Gesamtjahr 2021 verzeichnete der Konzern einen Umsatzrekord von 279.6 Billionen Won. Der Reingewinn erhöhte sich um 51 Prozent auf 39.9 Billionen Won.

Smartphones im Schlussquartal gefragt

Das Umsatzwachstum wurde den Firmenangaben zufolge im Schlussquartal vor allem vom Geschäft mit Fertigerzeugnissen angetrieben. Dazu gehöre ein grösserer Absatz von Smartphones in der oberen Preisklasse einschliesslich faltbarer Geräte sowie von Fernsehern und Haushaltsgeräten. Der operative Gewinn sei zwar spartenübergreifend im Vergleich zum Vorquartal gesunken, sei aber gegenüber 2020 gestiegen. Die treibende Kraft seien hier die Halbleiter gewesen.

Samsungs Halbleitergeschäft konnte von der starken Nachfrage nach Rechenzentren profitieren. Als Grund für den Rückgang des operativen Gewinns der Sparte im Vergleich zum dritten Quartal nannte Samsung die Lieferengpässe und einen leichten Rückgang der Verkaufspreise. Trotz der Risiken erwartet das Unternehmen, dass es von neuen Prozessoren, steigenden IT-Investitionen und einem Wachstum bei Mobilgeräten profitieren wird.

Im Geschäft mit Smartphones wurden Probleme infolge der Knappheit von Bauteilen im vierten Quartal nach Einschätzung von Experten anscheinend kleiner. Samsung habe in diesem Zeitraum etwa 67 Millionen Geräte verkauft, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf Zahlen des Marktforschers Counterpoint Research. Am Mittwoch hatte Samsung angekündigt, sein neues Flaggschiff-Modell am 9. Februar zu enthüllen. Trotz der Corona-Risiken gehe das Unternehmen davon aus, dass der Smartphone-Markt 2022 weiter wachsen werde, hiess es am Donnerstag. (aeg/sda/awp/dpa)