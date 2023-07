Vor allem Softwareentwickler können bei Google hervorragend verdienen. Bild: keystone

Leak zeigt Löhne von Google-Angestellten

Geleakte Dokumente sollen zeigen, wie viel Google-Angestellte in den USA verdienen.

Google-Mitarbeiter in den USA darben nicht. Darauf lässt ein für den internen Gebrauch bestimmtes Dokument schliessen, das dem Newsportal Business Insider zugespielt wurde. In einer firmeninternen Gehaltsumfrage von 2022 legten demnach über 12'000 Google-Angestellte ihre Gehälter offen.

Der Medianlohn bei Google in den USA lag demzufolge bei 279'802 US-Dollar, bezogen auf jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihr Gehalt für die interne Umfrage angaben. Darin seien auch sämtliche weitere Vergütungen wie Aktienpakete und Boni enthalten, die das Gesamtentgelt erheblich steigern können.

Aus den freiwilligen Angaben von 12'000 von insgesamt weit über 100'000 Angestellten lässt sich keineswegs eins zu eins ableiten, dass man bei Google im Schnitt 280'000 Dollar verdient. Aber «die Tabelle gibt uns den bisher besten Einblick, wie viel der Technologieriese seinen Mitarbeitern bezahlt», schreibt das Newsportal.



Was also lässt Google springen?



Was Googler angeblich erhalten

Softwareentwickler gaben in der Gehaltsumfrage die mit Abstand höchsten Grundgehälter an. Die bestbezahlte Entwicklerstelle im geleakten Dokument sei mit 718'000 US-Dollar Basislohn vergütet, schreibt Business Insider. Die meisten Software-Ingenieure gaben Gehälter von 100'000 bis 375'000 Dollar an.



In den Bereichen Verkauf, Forschung, Lobbyarbeit, UX-Design und der Rechtsabteilung bewegten sich die Top-Löhne laut Bericht zwischen 300'000 und 377'000 US-Dollar.



Naturgemäss verdienen Angestellte, die länger bei Google sind und höhere Positionen bekleiden, mehr.



Google wollte sich gegenüber dem Newsportal nicht konkret zum Leak äussern. Eine Sprecherin lieferte lediglich eine allgemeine Stellungnahme, dass man seinen Mitarbeitern attraktive Anstellungsbedingungen biete.



Die auch im Vergleich zur Schweiz hohen Löhne lassen sich teils mit den exorbitant hohen Lebenshaltungskosten im Silicon Valley und dem harten Konkurrenzkampf mit grossen Tech-Unternehmen wie Apple, Meta, Microsoft, Nvidia und vielen weiteren erklären. Rund um San Francisco sind die Mieten extrem hoch. Ausserdem hat der US-Bundesstaat Kalifornien einen der höchsten Steuersätze auf Einkommen in den USA.



Alphabet-CEO Sundar Pichai bekam 2022 ein Gehalt von 226 Millionen US-Dollar. Davon waren 218 Millionen Aktienzuteilungen.



Ende September 2022 beschäftigte der Alphabet-Konzern eigenen Angaben zufolge knapp 187'000 Personen. Anfang 2022 wurde der Abbau von weltweit 12'000 Stellen angekündigt. Vom Stellenabbau war auch der Zürcher Google-Sitz betroffen.



(oli)