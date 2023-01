Aurel Greiner, Co-Gründer und CEO von Revendo (vorne, links) und Co-Gründer Laurenz Ginat, dahinter Finanzchef Michael Meyer (links) und Lorenz Lüchinger, CEO von Sparrow Ventures. bild: zvg

Migros beteiligt sich am Upcycling-Pionier Revendo – das musst du wissen

Der orange Detailhandelsriese investiert in die Kreislaufwirtschaft und den Schweizer Marktführer für gebrauchte elektronische Geräte.

Die Migros engagiert sich mit einer Beteiligung an Revendo weiter im Bereich der Kreislaufwirtschaft. Das Start-up kauft gebrauchte Elektrogeräte von Privatpersonen und Firmen und bereitet diese für die weitere Nutzung auf.

«Gemeinsam können wir das Thema Ressourcenknappheit noch stärker in den Fokus rücken und Menschen dazu bewegen, mit einem veränderten Konsumverhalten der Umwelt Sorge zu tragen.» Aurel Greiner, Revendo

Was bietet Revendo?

Die 2013 von den Unternehmern Aurel Greiner und Laurens Mackay gegründete Firma zielt mit dem sogenannten Upcycling-Konzept darauf ab, die Lebensdauer von Computern und Smartphones zu verlängern und damit Elektromüll und Ressourcenverschwendung zu reduzieren, schreibt der Detailhandelskonzern in einer Mitteilung vom Dienstag.

Die von Revendo gekauften gebrauchten Elektrogeräte werden – wenn nötig – mit Ersatzteilen aufgerüstet und repariert. Zudem werden alle alten User-Daten gelöscht, bevor die Hardware wieder in den Verkauf gelangt.

Wie erfolgreich ist der Upcycling-Pionier?

In den letzten zehn Jahren sei Revendo zum bedeutendsten Unternehmen in der Schweiz für gebrauchte elektronische Geräte geworden, heisst es. Über die Höhe der Beteiligung, welche die Migros über ihre Risikokapitalgesellschaft Sparrow Ventures tätigt, werden keine Angaben gemacht.

Revendo beschäftigt heute 140 Angestellte. Es verfügt über einen Onlineshop sowie über zehn eigene Stores in den Städten Basel, Zürich, Bern, Biel, St.Gallen, Luzern und Winterthur sowie in der österreichischen Hauptstadt Wien.

Was ändert sich für die Kundschaft?

Gar nichts.

Es handle sich bei der Partnerschaft um eine Minderheitsbeteiligung seitens der Migros. «Die strategischen Entscheidungen liegen also weiterhin bei den operativen Gründern.»

Revendo bleibe ein eigenständiges Unternehmen und werde seine Produkte und Dienstleistungen weiterhin wie gewohnt anbieten, versprechen die Verantwortlichen.

Warum investiert die Migros?

Die Migros setze mit der Beteiligung an Revendo den Vorstoss in den Gebrauchtwarenhandel fort, heisst es in der Mitteilung weiter. Sie habe sich zum Ziel gesetzt, die Kreislaufwirtschaft künftig weiter zu stärken und das Portfolio dahingehend weiter auszuweiten.

Im Herbst 2022 hatte der Detailhandelskonzern bereits eine Investition in das Start-up Yuno mitgeteilt. Dieses will Kundinnen und Kunden mit der Vermietung von Geräten wie Smartphones, Digitalkameras oder Computer eine Alternative zum Kauf anbieten.

