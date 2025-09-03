wechselnd bewölkt18°
DeepL bringt KI-Agenten für Unternehmen auf den Markt

DeepL bringt autonomen KI-Agenten für Unternehmen auf den Markt

03.09.2025, 13:0404.09.2025, 07:17
Das Kölner Start-up DeepL hat einen autonomen KI-Agenten vorgestellt. Damit sollen sich viele Arbeitsabläufe in Unternehmen optimieren und automatisieren lassen.

Der «DeepL Agent» sei so konzipiert, dass er vollständig innerhalb der digitalen Umgebung eines jeden Nutzers arbeite und auf natürliche Sprachbefehle reagiere, um komplexe Arbeitsabläufe sicher und unabhängig auszuführen. Das Tool könne eine Vielzahl von Aufgaben verstehen, durchdenken und ausführen, so das Unternehmen.

App Store - Apple - Apple App Store auf einem iPhone. Apps Charts Gratis. DeepL
DeepL wurde als Konkurrenz zu Google Translate gegründet.Bild: www.imago-images.de

Der KI-Agent sei dabei in der Lage, Eingaben von Standardtools wie Tastatur und Maus zu erzeugen und einen Browser zu bedienen. Über bestehende Schnittstellen könne er im Namen des Nutzers handeln.

«Er kann nahezu jede Aufgabe bewältigen, die ein Mensch mit Hilfe von Computersystemen ausführen kann. Er bewegt sich nahtlos zwischen den Tools und Workflows der Nutzer und verbessert seine eigene Leistung im Laufe der Zeit kontinuierlich», sagte der Chef und Gründer des Unternehmens, Jaroslaw Kutylowski.

Der Agent sei darauf ausgelegt, eine Vielzahl von Geschäftsbereichen und Anwendungsfällen zu unterstützen. So könne er eigenständig Erkenntnisse für Vertriebsteams zusammentragen, die Bearbeitung von Rechnungen in der Finanzabteilung automatisieren oder die Übersetzung und Freigabe von Dokumenten für die Lokalisierung übernehmen, sagte der DeepL-Chef.

Starke Konkurrenz

Kutylowski hatte das Unternehmen 2017 als Konkurrenz zu Diensten wie Google Translate gegründet und sich am Markt behauptet. Seit einer zweiten grösseren Finanzierungsrunde im Mai 2024 wird DeepL mit zwei Milliarden US-Dollar bewertet.

Berlin, Deutschland, 27.05.2025: Station: Digitalmesse Re:publica: Jaroslaw Kutylowski *** Berlin, Germany, 27 05 2025 Station Digital Fair Re publica Jaroslaw Kutylowski Copyright: xdtsxNachrichtenag ...
Jaroslaw Kutylowski hat DeepL 2017 gegründet.Bild: www.imago-images.de

Das wertvollste KI-Start-up Deutschlands steht allerdings einer starken Konkurrenz gegenüber. Immer mehr Anwender nutzen Chatbots wie ChatGPT oder Google Gemini zum Übersetzen.

DeepL wird nach eigenen Angaben von rund 200'000 Unternehmen und Behörden sowie Millionen von Privatkunden in 228 Märkten weltweit genutzt. Das Unternehmen zählt inzwischen rund 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

(sda/awp/dpa)

