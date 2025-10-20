bedeckt10°
SVP lehnt EU-Paket ab und verlangt Abstimmung mit Ständemehr

20.10.2025, 11:28

Die SVP lehnt die Vorlage des Bundesrates zum neu ausgehandelten EU-Vertragspaket in der Vernehmlassung vollumfänglich ab. Zudem fordert die Partei, das gesamte Paket dem obligatorischen Referendum zu unterstellen, wie sie am Montag vor den Medien in Bern mitteilte.

KEYPIX - Thomas Aeschi, Fraktionspraesident SVP Schweiz und Nationalrat SVP-ZG, praesentiert das ausgedruckte EU-Vertragspaket mit dem Titel &quot;EU-Unterwerfungsvertrag&quot;, waehrend einer Medienk ...
SVP-Fraktionspräsident Thomas Aeschi am Montag.Bild: keystone

Denn «die dynamische Rechtsübernahme, die Schaffung neuer Institutionen, die Rolle des Gerichtshofs der Europäischen Union und die Einschränkungen des Föderalismus» hätten staatspolitische Auswirkungen. Da das vorliegende Paket zudem «insgesamt» zusammenhänge, sei auf eine Aufteilung im Falle einer Abstimmung zu verzichten, teilte die SVP weiter mit.

Auch will die Partei «grundsätzlich» auf die Vorlage verzichten – genau so wie auf «weitere Verhandlungen mit der Europäischen Union bezüglich der institutionellen Integration der Schweiz in die EU-Bürokratie».

Sowohl die Offenheit des Landes als auch dessen Institutionen müssten im Falle einer Annahme der neu ausgehandelten EU-Verträge aufgegeben oder eingeschränkt werden. Mit dem Paket unterwerfe sich die Schweiz den EU-Regulierungen. (dab/sda)

17 Kommentare
avatar
Ruudi65
20.10.2025 11:35
Jö, die SVP hat Angst vor einem Volksmehr ...

Die Volkspartei will das Volk aufgrund von Kantonsgrenzen daran hindern, seinen Willen kund zu tun.
395
Melden
Zum Kommentar
avatar
DefBinFck
20.10.2025 11:46
Die SVP warnt wieder: Brüssel kommt, um unsere Kühe zu chippen und das Alphorn zu verbieten! Das neue EU-Paket sei der Untergang der Schweiz – wie immer, seit 1992. Während halb Europa miteinander redet, fordert die SVP lieber das „obligatorische Nein“. Ironie des Ganzen: Wir übernehmen längst EU-Regeln, nur ohne Mitreden. Aber Hauptsache, die Schweiz bleibt frei – im selbstgebauten Schneckenhaus
334
Melden
Zum Kommentar
avatar
ELMatador
20.10.2025 11:37
Die Präzedenzfälle zeigen klar: Noch nie wurden die bilateralen Verträge dem Ständemehr unterstellt.

Naja, hin oder her – ob mit Ständemehr oder nicht: Die SVP tritt Volksentscheide ohnehin mit Füssen, sofern sie nicht ihrer eigenen Meinung entsprechen.

Einmal mehr wird getrötzelt, ohne konkret aufzuzeigen, was denn nun eigentlich so schädlich sein soll. Was ich mit Sicherheit sagen kann: Eine Schweiz ohne funktionierende Handelsbeziehungen zu Europa wird nicht mehr lange bestehen.
335
Melden
Zum Kommentar
17
