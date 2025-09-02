freundlich16°
Putin und Xi betonen Einigkeit – rund 20 Abkommen besiegelt

Russian President Vladimir Putin, left, and Chinese President Xi Jinping shake hands ahead of their meeting at The Great Hall of the People in Beijing, China, Tuesday, Sept. 2, 2025. (Sergei Bobylev, ...
Putin und Xi bekräftigen ihre Freundschaft mit einem Handschlag.Bild: keystone

02.09.2025, 09:3402.09.2025, 09:35
Die Präsidenten Russlands und Chinas haben bei einem Treffen in Peking ihr gutes Verhältnis betont. Die Beziehungen hätten die Prüfung des internationalen Wandels überstanden und könnten noch ausgebaut werden, sagte Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping laut der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua.

Demnach unterzeichneten beide Seiten mehr als 20 Kooperationsabkommen, unter anderem in den Bereichen Energie, Luftfahrt, Künstliche Intelligenz sowie Landwirtschaft. Putin sagte laut Kreml, die russisch-chinesischen Beziehungen seien auf «beispiellos hohem Niveau».

Russian President Vladimir Putin, left, speaks with Chinese President Xi Jinping during their meeting at The Great Hall of the People in Beijing, China, Tuesday, Sept. 2, 2025. (Alexander Kazakov, Spu ...
Putin und Xi in der grossen Halle des Volkes in Peking.Bild: keystone

Was Xi und Putin zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sagten, blieb unklar. Angaben aus Peking zufolge unterhielten sich beide über «regionale Fragen von gemeinsamem Interesse».

Putin bei Parade mit Kim

Putin und Xi betonten ausserdem, zur Militärparade anlässlich des 80. Jahrestages des Endes des Zweiten Weltkrieges der jeweils anderen Seite gekommen zu sein. Wie auch Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un wird Putin am Mittwoch in Peking Chinas Militärparade beiwohnen.

China gilt als Russlands wichtigster Rückhalt im Ukraine-Krieg, weil Peking das Vorgehen Moskaus bislang nicht verurteilte und in eigenen Vorschlägen zu einer Lösung des Konflikts russische Forderungen vertreten hatte. Zudem werfen westliche Länder China vor, Russland mit Gütern, die für auch für militärische Zwecke einsetzbar sind, zu beliefern und damit die russische Rüstungsindustrie zu unterstützen.

China und Russland für neue Weltordnung

Am Montag hatten sich Xi und Putin beim Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) für eine neue Weltordnung ausgesprochen. Die russlandfreundliche SOZ gilt als Gegengewicht zu westlichen Bündnissen. Putin hatte erklärt, das eurozentrische und euroatlantische Modell habe sich überlebt. (pre/sda)

Putin sieht «euroatlantische Weltordnung» am Ende
Mehr zum Thema:
Themen
23 Bilder, die Russlands Militärparade auf den Punkt bringen
1 / 25
23 Bilder, die Russlands Militärparade auf den Punkt bringen
Russland begeht am 9. Mai mit dem «Tag des Sieges» über Nazi-Deutschland seinen wichtigsten Feiertag.
quelle: imago-images
Keine Zeit? Das zweistündige Putin-Interview in 6 Minuten
Video: watson
3
