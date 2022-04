«Nun kaufe ich Coca Cola – und bringe das Kokain zurück»: Musk-Scherz geht viral

198 Neymars, 880 Reisen ins All ... – was Elon Musk sonst so hätte kaufen können

Was die neue Social-Media-App «BeReal» verspricht – und was sie hält

Eine neue App will Instagram, TikTok und Co. Konkurrenz machen. Wir haben BeReal für dich ausprobiert – das ist dabei herausgekommen.



BeReal will vor allem eines sein: «keine weitere Social-Media-Plattform». So steht es in der Beschreibung der in Frankreich entwickelten App BeReal. Sie will «die authentischen Momente» des Lebens einfangen. Was damit gemeint ist und wie «real» die App tatsächlich ist – ein Testbesuch: