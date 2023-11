So will sich Apple aus seiner riskanten China-Abhängigkeit lösen

Die Erwartungen der Analysten verfehlte Apple mit dem Umsatz im China-Segment, in das der Konzern das Geschäft in Taiwan und Hongkong einrechnet. Die Erlöse dort sanken um 2.5 Prozent auf rund 15.1 Milliarden Dollar.

In der Nacht auf Freitag hat Apple seine neusten Quartalszahlen präsentiert und verraten, wie sich iPhone, iPad, Mac und Co. verkauft haben.

Grossbritannien hat Konzern-Führungskräfte und Politiker zu einem KI-Sicherheitsgipfel eingeladen. Die Erwartungen des Gastgebers sind hoch.

Die Angst vor einer übermächtigen Künstlichen Intelligenz ist gross – in der Tech-Branche, bei Regierungen und Polizeibehörden wie Europol. Jüngst forderten IT-Experten wie Elon Musk in einem offenen Brief sogar einen sofortigen Stopp der Entwicklung von KI-Modellen. Es gehe um nicht weniger als um den Kontrollverlust über unsere Zivilisation, hiess es in dem Schreiben.