Alles, was du zu Batterien in Elektroautos wissen musst

Watts on

Watts on

Watts on

Watts on

Auch wenn Elektroautobatterien lange halten – irgendwann geht es mit ihnen zu Ende. Dann wird der Akku demontiert und recycelt. Hier steht die Industrie noch am Anfang. Unklar ist beispielsweise, ob es finanzielle Anreize für Autobesitzer geben wird, die Batterien zurückzugeben. Auch ein Pfandsystem wäre denkbar, das E-Autos deutlich günstiger machen könnte.

Reparaturen sind nur in wenigen Fällen erforderlich. Grundsätzlich können Batterien in Elektroautos durch den Austausch defekter Module repariert werden. Allerdings wurde die Reparierbarkeit bei der Konstruktion der Batterien oft nicht berücksichtigt.

Bei Neufahrzeugen kann man davon ausgehen, dass die Batterie in einwandfreiem Zustand ist. Bei Gebrauchtwagen hingegen kann die Restkapazität der Batterie variieren. Ein Batteriecheck in der Herstellerwerkstatt oder bei Sachverständigen-Organisationen wie dem TCS kann Aufschluss über den Zustand der Batterie geben.

Was wissen die Hersteller?

Allerdings sind die Garantiebedingungen oft im Kleingedruckten versteckt. Wie kulant die Autohersteller in der Praxis mit ihren Regelungen umgehen, muss sich noch erweisen.

Die meisten Hersteller geben eine Garantie von acht Jahren oder 160'000 Kilometern. In dieser Zeit wird eine Mindestleistung von 70 Prozent des ursprünglichen Wertes garantiert. Einige Hersteller gehen noch weiter, wie etwa Toyota, die zehn Jahre oder eine Million Kilometer garantieren.

Sie machen Elektroautos so teuer – aber wie lange halten die Batterien im Stromer wirklich? Sind sie robust genug für den Dauereinsatz? Der grosse Akku-Check.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die 20 meistverkauften E-Autos in der Schweiz 2022

Immer mehr Schlangen rund um den Zürichsee – das Wichtigste dazu in 3 Punkten

Was, wenn die Ukraine gar nicht gewinnen soll?

Feuerwerk, Drohnenshow und 9 weitere Highlights, die du am Züri Fäscht erleben musst

So sieht Roger Federers Anwesen am Zürichsee aus, das gerade gebaut wird

Achtung, die Mücken kommen! Doch so kannst du beeinflussen, wie oft du gestochen wirst

Es ist Sommer, man hat etwas geschwitzt, ein Bier getrunken und plötzlich geht es los: Die Mücken greifen an und versauen einem den Abend. Dieser Missstand muss sich doch verhindern lassen – oder? Die Wissenschaft hat tatsächlich in mehreren Studien den Zusammenhang zwischen gewissen Faktoren und Mückenstichen beim Menschen untersucht. Die Moskito-Ökologin Maisie Vollans von der Oxford-Universität hat die Befunde in einem Artikel auf «The Conversation» zusammengefasst.