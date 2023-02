Batterielösungen für die Zukunft

Am 15. Februar wird in Neuenburg derdes Centre Suisse d’Electronique et de Microtechnique, kurz CSEM, eingeweiht . Die Non-Profit-Organisation hat eine beeindruckende Erfolgsbilanz vorzuweisen: 1984 vom Bundesrat als privates Forschungs- und Entwicklungszentrum gegründet, beschreibt sie sich heute als international anerkannte Innovationstreiberin, mit über 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an sechs Standorten in der Schweiz und mehr als 200 eingetragenen Patenten.Der Battery Innovation Hub liegt am Hauptsitz in Neuenburg, auf einer Fläche von 400 Quadratmetern. Dort entwickeln mehrere interdisziplinäre Teams in Zusammenarbeit mit Industrievertretern Batterielösungen für die Zukunft. Ziel sei es, diese Lösungen schnell in die Privatwirtschaft zu übertragen und die Position der Schweiz «als Innovatorin in diesem zukunftsträchtigen Sektor» zu stärken. Die Energiezukunft sei elektrisch, ob im Verkehr, in Fabriken oder Haushalten, wird auf der CSEM-Website betont.Rund ein Viertel der CSEM-Aktien sei in öffentlicher Hand, im Bereich der ETHs (Eidgenössisch-Technische Hochschulen und verwandte Forschungseinrichtungen), oder des Kantons bzw. der Stadt Neuenburg. «Die restlichen drei Viertel werden von führenden Unternehmen der Schweizer Industrie und Wirtschaft gehalten.»