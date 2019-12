Digital

Microsoft enthüllt Xbox Series X: Neue Konsole erscheint vor Weihnachten 2020



Microsoft enthüllt überraschend die neue Xbox und verrät den Namen

Überraschung: Microsoft hat an den Game Awards die neue Xbox präsentiert. Die Spielkonsole erscheint vor Weihnachten 2020.

Microsoft hat in der Nacht auf Freitag das Design und den Namen der neuen Xbox enthüllt. Die neue Spielkonsole heisst Xbox Series X, was darauf schliessen lässt, dass künftig mehrere Modelle geplant sind.



Microsofts Trailer ermöglicht einen kurzen Blick auf die neue Konsole.



Die Xbox Series X unterstützt drei Generationen älterer Xbox-Spiele. Bei der Abwärtskompatibilität wird einschränkend nicht von der Spielbarkeit aller bis­he­ri­gen Xbox-Spiele gesprochen, aber immerhin sollen tausende Games aus den letzten Generationen spielbar sein. Auch bisheriges Zubehör der Xbox One S und Xbox One X ist mit der neuen Konsole kompatibel.

4K-Grafik und kürzere Ladezeiten

Die Xbox Series X soll vier Mal mehr Rechenpower als die aktuelle Xbox One X liefern. Damit können laut Microsoft kommende Spiele in 4K-Auflösung mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde (FPS) wiedergeben werden. Im Blog-Beitrag erwähnt Microsoft gar 120 FPS, was wohl nur bei geringerer Full-HD Auflösung möglich ist. Wie Sony bei seiner künftigen Playstation 5 sagt auch Microsoft über die Xbox Series X, dass sie für Games mit 8K-Auflösungen bereit sei.



Explizit erwähnt wird hardwarebasiertes Raytracing. Mit Raytracing sollen Lichteffekte, Schatten und Spiegelungen künftig auch in Xbox-Games ähnlich real erscheinen, wie es bislang nur in teuren Filmproduktionen zu sehen ist.



Microsoft demonstriert die Grafikleistung mit einem Trailer zu «Hellblade II» von Ninja Theory.

Und so sieht dies dann aus: Video: YouTube/Xbox

Der Trailer sei ausschliesslich mit Ingame aufgenommenem Material entstanden, betont Microsoft.



Bei der Grafikleistung (GPU) verspricht Microsofts Xbox-Chef Phil Spencer die achtfache Leistung gegenüber der Xbox One und eine verdoppelte Grafikleistung gegenüber der Xbox One X. Ermöglicht wird dies mit optimierten Zen-2-Prozessoren der AMD-Ryzen-3000-Serie sowie der nächsten Generation der Radeon-Grafikchips mit RDNA-Architektur. Für deutlich kürzere Ladezeiten soll eine schnelle SSD sorgen. Über die exakten technischen Daten schweigt sich der Konzern aber noch aus.



Infos gibt es dafür zum leicht überarbeiteten Xbox-Wireless-Controller: Neu ist der Share-Button für Screenshots und Videos. Zudem sei das D-Pad verbessert worden. Selbstredend wird der neue Controller auch mit Windows-10 PCs und der Xbox One kompatibel sein.



Fest steht zudem: Die Xbox Series X erscheint vor Weihnachten 2020. Den Preis wird Microsoft wie üblich bei neuen Produkten wohl erst kurz vor der Veröffentlichung kommunizieren, um diesbezüglich flexibel zu bleiben.



