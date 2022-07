Der rührende Abschied eines YouTube-Stars: «So long Nerds»

«Minecraft»-Fans aus aller Welt werden ihn und seine Stimme in Erinnerung behalten. Doch es war an seinem Vater, die traurige Nachricht von seinem Tod zu überbringen.

«Wenn ihr das hier seht, bin ich tot», heisst es in seinem finalen Gruss des YouTubers «Technoblade». Er ist mit 23 Jahren an Krebs gestorben.

Die Zahl der Google-Mitarbeitenden in Zürich ist auf rund 5000 gestiegen. Am Montag eröffnete der amerikanische Techkonzern an der Europaallee beim Hauptbahnhof seinen zweiten Campus in der Stadt.