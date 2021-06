EM 2020

Fussball

EM-Kader Schweden für Euro 2020: So sieht das Team 2021 aus



Euro 2020: Der EM-Kader aus Schweden im Jahr 2021

Schweden hat mit Spanien, Polen und der Slowakei nicht das einfachste Los gezogen. Trotzdem heisst das Ziel K.o.-Phase. In der Qualifikation musste die Mannschaft nur eine Niederlage zu sechs Siegen und drei Unentschieden einstecken. Die meisten Tore schoss dabei Robin Quaison, er traf fünfmal.

Hier der offizielle Kader aus Schweden für die Fussball-Europameisterschaft 2021:

Tor

Karl-Johan Johnsson, 31, FC Kopenhagen

Kristoffer Nordfeldt, 31, Genclerbirligi Ankara

Robin Olsen, 31, FC Everton

Abwehr

Ludwig Augustinsson, 27, Werder Bremen

Marcus Danielson, 32, Dalian Professional

Andreas Granqvist, 36, Helsingborgs IF

Filip Helander, 28, Glasgow Rangers

Pontus Jansson, 30, FC Brentford

Emil Krafth, 26, Newcastle United

Victor Lindelöf, 26, Manchester United

Mikael Lustig, 34, AIK Solna

Martin Olsson, 33, BK Häcken

Mittelfeld

Jens Cajuste, 21, FC Midtjylland

Albin Ekdal, 31, Sampdoria Genua

Sebastian Larsson, 35, AIK Solna

Kristoffer Olsson, 25, FK Krasnodar

Ken Sema, 27, FC Watford

Mattias Svanberg, 22, FC Bologna

Gustav Svensson, 34, Guangzhou City



Sturm

Marcus Berg, 34, FK Krasnodar

Viktor Claesson, 29, FK Krasnodar

Emil Forsberg, 29, RB Leipzig

Alexander Isak, 21, Real Sociedad

Dejan Kulusevski, 21, Juventus Turin

Jordan Larsson, 23, Spartak Moskau

Robin Quaison, 27, FSV Mainz 05



IMAGO / Bildbyran

Die Mannschaft von Janne Andersson schied in der letzten Euro 2016 in der Gruppenphase aus. Das beste Resultat erzielte Schweden 1992 mit dem Einzug in das Halbfinale. Nun soll ein neuer Rekord her.

Diese Regeln gelten für die Teams Jede Nationalmannschaft darf einen Kader von 26 Spielern mit an die Europameisterschaft nehmen. Deadline ist dabei der 1. Juni. Bis zum ersten Spiel dürfen nur dann noch Änderungen vorgenommen werden, wenn eine schwerwiegende Verletzung oder eine Krankheit nachgewiesen werden kann. Auch Covid-19 oder enger Kontakt zu einem positiven Fall wird dabei von der UEFA als Grund akzeptiert. Ein Spieler, der einmal aus dem Kader ausgetauscht wurde, kann zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr ins Turnier eingreifen.

Die schwedische Nationalmannschaft in Zahlen:

FIFA-Weltrangliste: 20. Platz

20. Platz Gesamtwert: 215 Mio. Euro

215 Mio. Euro Durchschnittsalter: 29,2 Jahre

29,2 Jahre Teuerster Spieler: Dejan Kulusevski (Juventus Turin) und Alexander Isak (Real Sociedad) für 40 Mio. Euro

Dejan Kulusevski (Juventus Turin) und Alexander Isak (Real Sociedad) für 40 Mio. Euro Legionäre: 23 Spieler im Ausland tätig

(leo)

EM 2020 oder 2021? Dieses Jahr ist es etwas komplizierter, über die Europameisterschaft zu schreiben. Grund ist, dass das Fussball-Turnier wegen der weltweiten Corona-Pandemie aufs Jahr 2021 verschoben wurde. Der Name des Wettbewerbes lautet aber offiziell EM 2020. Wir haben uns deshalb dafür entschieden, diese Schreibweise zu bevorzugen.

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

So sehen die Bilder des «Tschutti Heftli» für die EM 2020 aus 1 / 23 So sehen die Bilder des «Tschutti Heftli» für die EM 2020 aus quelle: tschutti heftli / tschutti heftli Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter