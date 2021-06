Verstappen remporte le GP de Styrie en Autriche

Automobile

Max Verstappen a facilement gagné le Grand Prix de Styrie 2021. Le pilote de Red Bull-Honda a gardé une avance constante sur son plus proche rival, Lewis Hamilton.

Max Verstappen (Red Bull-Honda) a signé son deuxième succès consécutif en F1 en s'adjugeant le GP de Styrie dimanche à Spielberg, en Autriche. C'est le 14e Grand Prix de sa carrière, à 23 ans. Le Néerlandais a survolé les débats, devançant de plus de 35 secondes son dauphin Lewis Hamilton (Mercedes). Il a signé du même coup son quatrième succès de la saison en huit courses disputées dans ce championnat du monde 2021.

Max Verstappen démarrait cette course en pôle position accompagné par Lewis Hamilton sur la première ligne. Derrière eux, Lando Norris et Sergio Pérez, en deuxième ligne, faisaient office d'outsiders cette après-midi. En troisième ligne, on retrouvait Valtteri Bottas et Pierre Gasly. Le Français a par ailleurs abandonné après un accrochage au premier tour avec Charles Leclerc. Le Monégasque a, lui, pu reprendre la course après un passage au stand. Au fil de la course, les écarts se sont creusés avec un Max Verstappen gardant toujours un écart confortable sur Lewis Hamilton, même après tous les arrêts au stand effectués.

À dix tours du drapeau à damier, l'avance du Néerlandais est même passée à dix secondes sur Hamilton. Elle s'est creusée jusqu'à 36 secondes au terme de la course. Valtteri Bottas a pris la troisième place devant Sergio Pérez, Lando Norris et Carlos Sainz Junior.

La marge de Max Verstappen sur Lewis Hamilton au classement des pilotes est désormais de 18 points. Pérez complète le podium à 60 points du leader. Chez les constructeurs, Red Bull garde la première place avec 252 longueurs d'avance sur Mercedes, 212 unités.

La prochaine course aura lieu le 4 juillet prochain, toujours en Autriche, à Spielberg. Deux semaines plus tard, les pilotes se rendront en Grande-Bretagne, sur le circuit de Silverstone.