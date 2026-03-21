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Ce gâteau de Dubaï rend tout le monde fou

Le phénomène du «chocolat Dubaï» n'est pas près de s'essouffler: à Taipei, l’ouverture d’une pâtisserie de luxe a provoqué une véritable cohue. Les clients s’arrachent une édition limitée d'un «gâteau de crêpes» devenu viral, pour lequel ils n'hésitent pas à débourser plus de 100 francs.

Plus de «Divertissement»

Cette création de la pâtisserie de luxe Lady M se compose de plus de vingt couches de crêpes ultrafines, directement inspirées par la tendance mondiale du chocolat Dubaï. Pour s’offrir l’entier de cette douceur, il faut débourser l’équivalent de 118 francs environ.

Cette création de la pâtisserie de luxe Lady M se compose de plus de vingt couches de crêpes ultrafines, directement inspirées par la tendance mondiale du chocolat de Dubaï. Pour s’offrir l’entier de cette douceur, il faut débourser l’équivalent de 118 francs environ.

Afin de mettre la main sur l’un de ces exemplaires limités, de nombreux clients n’ont pas hésité à patienter plusieurs heures dans une file d’attente interminable.

Déjà champion des ventes en 2025, le gâteau fait son grand retour cette année. Sa notoriété a d’ailleurs explosé grâce à la chanteuse sud-coréenne Jang Won-young, qui a contribué à son succès.

Sur les réseaux sociaux, les photos et vidéos du dessert se sont propagées comme une traînée de poudre, alimentant encore davantage la frénésie. Mais si l’engouement a été total à Taïwan, la situation est restée beaucoup plus calme à Hong Kong, où la foule ne s’est pas bousculée.

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(emk)