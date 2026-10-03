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diesel et larmes MAGA, une folle semaine revue en caricatures

Avec la politique MAGA, les prix des engrais et du diesel augmentent, tout comme les droits de douane.
Avec la politique MAGA, les prix des engrais et du diesel augmentent, tout comme les droits de douane.Image: Nick Anderson

Diesel et larmes MAGA: une folle semaine en caricatures

L'actualité au Trumpistan et dans ses environs vue par les caricaturistes. Le tout agrémenté de mèmes impertinents.
03.10.2026, 20:5905.10.2026, 07:41

Important, cher utilisateur de watson, ce «Tweeticle» affiche principalement des publications Bluesky. Vous allez donc pouvoir (avec un peu de chance, de bonne humeur) faire défiler le contenu et profiter du spectacle.

Ari Emanuel, l'agent de stars qui tacle Meghan et règne sur Hollywood
Ari Emanuel, l'agent de stars qui tacle Meghan et règne sur Hollywood

Comment était la semaine?

Diesel Fuel For @rawstory.com Go behind the scenes of my creative process at nickanderson.substack.com.

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— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 28 septembre 2026 à 22:36
«Peut-être que vous pouvez le remplir avec des larmes de MAGA?»

Pendant ce temps, chez les agriculteurs MAGA

Ce qui pousse, ce sont surtout les prix

MAGA Farmers For @contrariannews.org For a behind-the-scenes look at my creative process, sketches, videos, and works in progress, subscribe at: nickanderson.substack.com.

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— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 29. September 2026 um 20:03
Prix des engrais – Prix du diesel – droits de douane.
L'ex-belle-fille de Trump sème la zizanie en Europe
L'ex-belle-fille de Trump sème la zizanie en Europe

Du bon usage des lingettes en papier

Teures Benzin/Diesel Meme
«Aujourd'hui, j'ai appris que les lingettes dispensées dans les stations-service étaient là pour que vous puissiez éponger vos lames après avoir réalisé combien vous avez payé»meme: Reddit

L'humanité s'est déjà trouvée face à des carrefours plus prometteurs…

Mmh... on prend quelle direction?

Apocalypse intersection. Today’s cartoon by @zezvaz.bsky.social. More cartoons: www.cartoonmovement.com #ArtificialIntelligence #fascism #ClimateCrisis #apocalypse

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— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 2. Oktober 2026 um 06:34

Qui détient le pouvoir à l'ONU?

#UN

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— Amorimcartoons! (@amorimcartoons.bsky.social) 30. September 2026 um 20:31
«Vous savez qui est le patron ici!»
Ça a forcément dérapé
Ça a forcément dérapé

Qui pourrait bientôt tenir les rênes de l'ONU?

Voici votre nouveau boss

#UN

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— Amorimcartoons! (@amorimcartoons.bsky.social) 28. September 2026 um 20:43
«Le futur Secrétaire général»

Bon, parlons maintenant brièvement de la «super-intelligence»

«Je ne suis pas artificiellement stupide. Je suis super-stupide»
«Je ne suis pas artificiellement stupide. Je suis super-stupide»meme: Reddit

Concentrez-vous un peu

Et évitez les fautes de frappes sur des documents historiques

Peinlicher Schreibfehler in US-Übereinkunft zu KI: Trump wird als «President of Unites States» aufgeführt.
Screenshot: x.com

La Maison-Blanche a publié mercredi l'«accord sur la super-intelligence», que Donald Trump a négocié avec les dirigeants des géants de la tech en vue d'une autorégulation de l'intelligence artificielle.

Le robot IA de Trump a mystérieusement changé
Le robot IA de Trump a mystérieusement changé

Dans ce document, il est désigné sous sa signature comme président des «Etats-qui-Unissent».

Le miracle de l'autorégulation

Puisqu'on vous dit que l'IA crée de la richesse



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— Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 30. September 2026 um 21:10
«Que tout le monde se calme à propos de l'IA. L'autorégulation, ça fonctionne».

Les milliardaires de la tech font du tort. Toujours.

La démocratie...



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— Guy Body (@bodycartoon.bsky.social) 30. September 2026 um 20:09
«La figure de proue du yacht de Jeff Bezos»

Des lunettes de pervers, ça vous dit?

L'intimité, c'est dépassé

Post-privacy society. Cartoon for Dutch newspaper @trouw.nl. #privacy #data #SmartGlasses #ArtificialIntelligence

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— Tjeerd Royaards (@tjeerdroyaards.com) 2. Oktober 2026 um 09:35

Il faut tout de même reconnaître que l'IA a ses moments de gloire



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— Rick McKee (@rmckee.bsky.social) 1. Oktober 2026 um 16:46
1) Je renomme l'IA en SI parce qu'IA signifie intelligence artificielle...
2)... et c'est de l'intelligence extrême! C'est de l'intelligence supérieure! C'est suprême! C'est super! Donc que l'appelle super-intelligence!
3) Le site de SI que vous venez de lancer dit que Joe Biden a remporté l'élection de 2020.
4) C'est juste stupide!
Il a affronté un «Terminator» sur un ring
Il a affronté un «Terminator» sur un ring

L'état actuel de la démocratie américaine

Plus que les yeux pour pleurer

9/26/2026- SCOTUS www.timesfreepress.com/news/2026/se...

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— Clay Bennett (@claybennett.bsky.social) 26. September 2026 um 00:28
Cry = pleurer.

Ce que Trump entend par «liberté de la presse»

When the media gives you lemons… #pressfreedom

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— Dennis Goris | Cartoons (@dennisgoris.bsky.social) 25. September 2026 um 19:07
La liberté de la «presse»

Il a également la mainmise sur la justice

#trump #SCOTUS #supremeCourt #cheatng #voting #votingsuppression

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— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 25. September 2026 um 21:21
(SCOTUS = abréviation désignant la Cour suprême des Etats-Unis):
«Que les brimades, les intimidations et les pratiques frauduleuses continuent!»

On surestime l'importance d'être éveillé

My latest cartoon.

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— BISHTOONS (@bishtoons.bsky.social) 30. September 2026 um 16:00
«Faites que les présidents soient à nouveau éveillés»
Des robots humanoïdes pulvérisent des records à Pékin
Des robots humanoïdes pulvérisent des records à Pékin

Pour l'instant, le paquebot Trump n'a pas encore coulé

Les rats n'ont pas quitté le navire



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— Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 1. Oktober 2026 um 23:07
Parti républicain: «Est-ce trop tard pour abandonner le navire?»

Il est trop tôt pour tirer un trait sur cette saison



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— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 28. September 2026 um 11:03
«Démocratie 1776–2026: ‹Il ne peut pas faire ça!›»

Christoph Bloch'amer

Les Suisses disent NON à la neutralité selon Blocher - © Chappatte dans @letemps.ch , Genève > chappatte.com/fr/images/no...

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— Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 27. September 2026 um 20:49

«C'est tout de ta faute!»

Vidéo: YouTube/Freeonis [ENG SUB]
Les frappes ukrainiennes font grimper le prix mondial du diesel
Les frappes ukrainiennes font grimper le prix mondial du diesel

Le prix Nobel de la paix pour le Premier ministre canadien

La planète des singes

Please enjoy my cartoon in today's Toronto Star

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— Theo Moudakis (@theomoudakis.bsky.social) 1. Oktober 2026 um 14:05
Au Canada, dans le futur: .«..et à ce moment-là, Donald Trump a vrillé après que Mark Carney a remporté le prix Nobel...»

Bonus

Native to Africa, Elephant Shrews or sengis, are surprisingly more closely related to elephants than to true shrews or rodents. While they are in the same major evolutionary branch as elephants, they are still quite distant relatives genetically. IG: @ hertfordshirezoo

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— Luca (@lucagalletti.bsky.social) 2. Oktober 2026 um 16:07
«Les éléphants sauteurs sont originaires d'Afrique et, étonnamment, sont plus proches des éléphants que des véritables musaraignes ou des rongeurs. Bien qu'ils appartiennent à la même grande branche évolutive que les éléphants, ils n'en restent pas moins, d'un point de vue génétique, des parents assez éloignés»

(dsc/trad. btr)

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A première vue, on pourrait croire à un quelconque domaine seigneurial, posé quelque part à proximité du château de Chambord ou celui de Versailles. Il n'en est rien: cette élégante bâtisse, tout en longueur, se trouve à une petite soixantaine de kilomètres à peine de Manhattan, sur la très chic Gold Coast de Long Island, aux Etats-Unis.
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