diesel et larmes MAGA, une folle semaine revue en caricatures

Avec la politique MAGA, les prix des engrais et du diesel augmentent, tout comme les droits de douane. Image: Nick Anderson

Diesel et larmes MAGA: une folle semaine en caricatures

L'actualité au Trumpistan et dans ses environs vue par les caricaturistes. Le tout agrémenté de mèmes impertinents.

Plus de «Divertissement»

Important, cher utilisateur de watson, ce «Tweeticle» affiche principalement des publications Bluesky. Vous allez donc pouvoir (avec un peu de chance, de bonne humeur) faire défiler le contenu et profiter du spectacle.

Comment était la semaine?

Diesel Fuel For @rawstory.com Go behind the scenes of my creative process at nickanderson.substack.com.



[image or embed] — Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 28 septembre 2026 à 22:36 «Peut-être que vous pouvez le remplir avec des larmes de MAGA?»

Pendant ce temps, chez les agriculteurs MAGA

Ce qui pousse, ce sont surtout les prix MAGA Farmers For @contrariannews.org For a behind-the-scenes look at my creative process, sketches, videos, and works in progress, subscribe at: nickanderson.substack.com.



[image or embed] — Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 29. September 2026 um 20:03 Prix des engrais – Prix du diesel – droits de douane.

Du bon usage des lingettes en papier

«Aujourd'hui, j'ai appris que les lingettes dispensées dans les stations-service étaient là pour que vous puissiez éponger vos lames après avoir réalisé combien vous avez payé» meme: Reddit

L'humanité s'est déjà trouvée face à des carrefours plus prometteurs…

Qui détient le pouvoir à l'ONU?

Qui pourrait bientôt tenir les rênes de l'ONU?

Bon, parlons maintenant brièvement de la «super-intelligence»

«Je ne suis pas artificiellement stupide. Je suis super-stupide» meme: Reddit

Concentrez-vous un peu

Et évitez les fautes de frappes sur des documents historiques Screenshot: x.com

La Maison-Blanche a publié mercredi l'«accord sur la super-intelligence», que Donald Trump a négocié avec les dirigeants des géants de la tech en vue d'une autorégulation de l'intelligence artificielle.

Dans ce document, il est désigné sous sa signature comme président des «Etats-qui-Unissent».

Le miracle de l'autorégulation

Puisqu'on vous dit que l'IA crée de la richesse



[image or embed] — Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 30. September 2026 um 21:10 «Que tout le monde se calme à propos de l'IA. L'autorégulation, ça fonctionne».

Les milliardaires de la tech font du tort. Toujours.

Des lunettes de pervers, ça vous dit?

Il faut tout de même reconnaître que l'IA a ses moments de gloire

1) Je renomme l'IA en SI parce qu'IA signifie intelligence artificielle...

2)... et c'est de l'intelligence extrême! C'est de l'intelligence supérieure! C'est suprême! C'est super! Donc que l'appelle super-intelligence!

3) Le site de SI que vous venez de lancer dit que Joe Biden a remporté l'élection de 2020.

4) C'est juste stupide!

L'état actuel de la démocratie américaine

Ce que Trump entend par «liberté de la presse»

Il a également la mainmise sur la justice

«Que les brimades, les intimidations et les pratiques frauduleuses continuent!»

On surestime l'importance d'être éveillé

Pour l'instant, le paquebot Trump n'a pas encore coulé

Il est trop tôt pour tirer un trait sur cette saison

Christoph Bloch'amer

«C'est tout de ta faute!»

Le prix Nobel de la paix pour le Premier ministre canadien

La planète des singes Please enjoy my cartoon in today's Toronto Star



[image or embed] — Theo Moudakis (@theomoudakis.bsky.social) 1. Oktober 2026 um 14:05 Au Canada, dans le futur: .«..et à ce moment-là, Donald Trump a vrillé après que Mark Carney a remporté le prix Nobel...»

Bonus

Native to Africa, Elephant Shrews or sengis, are surprisingly more closely related to elephants than to true shrews or rodents. While they are in the same major evolutionary branch as elephants, they are still quite distant relatives genetically. IG: @ hertfordshirezoo



[image or embed] — Luca (@lucagalletti.bsky.social) 2. Oktober 2026 um 16:07

«Les éléphants sauteurs sont originaires d'Afrique et, étonnamment, sont plus proches des éléphants que des véritables musaraignes ou des rongeurs. Bien qu'ils appartiennent à la même grande branche évolutive que les éléphants, ils n'en restent pas moins, d'un point de vue génétique, des parents assez éloignés»

(dsc/trad. btr)

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