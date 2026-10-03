diesel et larmes MAGA, une folle semaine revue en caricatures

Diesel et larmes MAGA: une folle semaine en caricatures
Important, cher utilisateur de watson, ce «Tweeticle» affiche principalement des publications Bluesky. Vous allez donc pouvoir (avec un peu de chance, de bonne humeur) faire défiler le contenu et profiter du spectacle.
Comment était la semaine?
Diesel Fuel For @rawstory.com Go behind the scenes of my creative process at nickanderson.substack.com.— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 28 septembre 2026 à 22:36
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Pendant ce temps, chez les agriculteurs MAGA
Ce qui pousse, ce sont surtout les prix
MAGA Farmers For @contrariannews.org For a behind-the-scenes look at my creative process, sketches, videos, and works in progress, subscribe at: nickanderson.substack.com.— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 29. September 2026 um 20:03
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Du bon usage des lingettes en papier
L'humanité s'est déjà trouvée face à des carrefours plus prometteurs…
Mmh... on prend quelle direction?
Apocalypse intersection. Today’s cartoon by @zezvaz.bsky.social. More cartoons: www.cartoonmovement.com #ArtificialIntelligence #fascism #ClimateCrisis #apocalypse— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 2. Oktober 2026 um 06:34
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Qui détient le pouvoir à l'ONU?
Qui pourrait bientôt tenir les rênes de l'ONU?
Voici votre nouveau boss
@amorimcartoons.bsky.social) 28. September 2026 um 20:43
Bon, parlons maintenant brièvement de la «super-intelligence»
Concentrez-vous un peu
Et évitez les fautes de frappes sur des documents historiques
La Maison-Blanche a publié mercredi l'«accord sur la super-intelligence», que Donald Trump a négocié avec les dirigeants des géants de la tech en vue d'une autorégulation de l'intelligence artificielle.
Dans ce document, il est désigné sous sa signature comme président des «Etats-qui-Unissent».
Le miracle de l'autorégulation
Puisqu'on vous dit que l'IA crée de la richesse
@mluckovich.bsky.social) 30. September 2026 um 21:10
Les milliardaires de la tech font du tort. Toujours.
La démocratie...
Des lunettes de pervers, ça vous dit?
L'intimité, c'est dépassé
Post-privacy society. Cartoon for Dutch newspaper @trouw.nl. #privacy #data #SmartGlasses #ArtificialIntelligence— Tjeerd Royaards (@tjeerdroyaards.com) 2. Oktober 2026 um 09:35
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Il faut tout de même reconnaître que l'IA a ses moments de gloire
L'état actuel de la démocratie américaine
Plus que les yeux pour pleurer
9/26/2026- SCOTUS www.timesfreepress.com/news/2026/se...— Clay Bennett (@claybennett.bsky.social) 26. September 2026 um 00:28
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Ce que Trump entend par «liberté de la presse»
When the media gives you lemons… #pressfreedom— Dennis Goris | Cartoons (@dennisgoris.bsky.social) 25. September 2026 um 19:07
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Il a également la mainmise sur la justice
#trump #SCOTUS #supremeCourt #cheatng #voting #votingsuppression— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 25. September 2026 um 21:21
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On surestime l'importance d'être éveillé
Pour l'instant, le paquebot Trump n'a pas encore coulé
Les rats n'ont pas quitté le navire
@mluckovich.bsky.social) 1. Oktober 2026 um 23:07
Il est trop tôt pour tirer un trait sur cette saison
Christoph Bloch'amer
Les Suisses disent NON à la neutralité selon Blocher - © Chappatte dans @letemps.ch , Genève > chappatte.com/fr/images/no...— Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 27. September 2026 um 20:49
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«C'est tout de ta faute!»
Le prix Nobel de la paix pour le Premier ministre canadien
La planète des singes
Please enjoy my cartoon in today's Toronto Star— Theo Moudakis (@theomoudakis.bsky.social) 1. Oktober 2026 um 14:05
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Bonus
Native to Africa, Elephant Shrews or sengis, are surprisingly more closely related to elephants than to true shrews or rodents. While they are in the same major evolutionary branch as elephants, they are still quite distant relatives genetically. IG: @ hertfordshirezoo— Luca (@lucagalletti.bsky.social) 2. Oktober 2026 um 16:07
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(dsc/trad. btr)