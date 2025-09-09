Andrew Como ne doit pas passé la meilleure période de sa vie. facebook/capture d'écran

Kisscam de Coldplay: Le mari «trompé» s'exprime enfin

Quelques semaines après le scandale qui a valu son poste au PDG d'Astronomer et à sa directrice RH, suite à un «kisscam» raté pendant un concert de Coldplay, un nouvel acteur du drame inattendu est sorti du silence pour remettre les points sur les virgules.

Ces derniers temps, la vie d'Andrew Cabot n'a pas dû être très agréable. Voyez plutôt: cet entrepreneur du Massachusetts a vu la vie de sa famille basculer, après que sa femme, Kristin, ait été surprise avec son amant lors d'un concert de Coldplay.

Une foule de rumeurs a naturellement suivi ce fail en direct. Notamment que l'ancienne responsable RH d'Astronomer avait demandé le divorce dans la foulée, en août, selon un rapport de NBC News.

Eh bien, il s'avérerait que non.

Le mari pas-si-cocu a tenu à s'exprimer pour la première fois publiquement dans People, par le biais d'un porte-parole. Selon lui, Andrew et Kristin «s'étaient séparés en privé et à l'amiable plusieurs semaines avant le concert de Coldplay». «Leur décision de divorcer était déjà prise avant ce soir-là», le fatidique 16 juillet.

«Maintenant que la demande de divorce est publique, Andrew espère que cela permettra de mettre un terme aux spéculations et de préserver l'intimité de sa famille, à laquelle elle a toujours tenu» Un porte-parole d'Andrew Cabot

«Aucun autre commentaire public ne sera fait», a déclaré la porte-parole. (Un porte-parole de Kristin n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de People.)

Le couple ne partage pas d'enfants. A en croire le New York Post, Andrew Cabot, qui dirige Privateer Rum, une entreprise d'alcools haut de gamme, était en voyage d'affaires lorsque l'affaire a éclaté et pris une ampleur mondiale. «Il était donc absent pendant tout ce temps», s'est émue une source ayant requis l'anonymat pour évoquer la situation. «Pauvre homme.»

Du côté d'Andy Byron, le PDG d'Astronomer qui avait été suspendu le temps de l'enquête, il a «présenté sa démission et le conseil d'administration l'a acceptée», selon l'entreprise dans un communiqué. Selon le média Business Insider, le nom «Byron» a été recherché plus de 2 millions de fois sur Google en 24 heures. (mbr)