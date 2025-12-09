Image: instagram/watson

Une poignée de fails aussi savoureux que des biscuits de Noël

Envie de finir l’année en beauté? Voici votre dose hebdo de fails, de GIFs absurdes et de petites catastrophes du quotidien qui vont vous faire éclater de rire - ou mal au ventre.

Madeleine Sigrist Suivez-moi

Nous voilà officiellement entrés dans la période de Noël. Et en plus des biscuits et du vin chaud, nous allons aussi vous servir les images et GIFs les plus drôles du moment pour rendre les dernières semaines de 2025 encore plus douces.



…installez-vous, relaxez-vous et profitez de ces superbes fails!

Commençons par… une décoration de Noël ultra-noëlesque.

Oui, oui, on aurait pu le mettre en image fixe, mais franchement, ça scintille tellement mieux comme ça. <3

Oh, un truc!

(Elle va bien, elle va bien, on les entend rire à la fin de la vidéo.)

Juste envie de toucher un instant ces jolies sculptures.

Ahhh… les chiens. Impossible de ne pas les aimer.

Faites gaffe, ça glisse dehors!

Un petit snack au passage?

On aime le karma.

Le Fail le plus triste de la semaine.

Le magnifique repas...

Voici maintenant quelques images…

L’autre jour à Oslo. Ils sont probablement encore coincés aujourd’hui.

Le mème de la semaine:

Une décoration de Noël commandée pour par cher en ligne: ce qu’on imagine vs…

...la réalité:

Il existe même des décorations de Noël qu’on peut réutiliser plus tard:

Le tatouage de la semaine:

Manque juste un «t».

C’est l’heure du déménagement!

Bon, alors de l’autre côté, ça marche...?



Hmm. Là, vraiment, on ne sait plus.

Encore une magnifique contrefaçon (un fail pour le fabricant, une victoire pour nous).

L'offre de la semaine?

😬😬😬😬

Les Tesla n’ont vraiment pas la vie facile en ce moment.

POV : tu achètes une Tesla pour sauver la planète, mais un arbre la détruit immédiatement.

La différence entre chiens et chats:

Ancien, mais aïe:

Le fail le plus mignon de la semaine:

Eeeeeet… (règle des 3 secondes!)

C’est encore bon, ça se mange toujours.

... tchao!

Bonus-gagnant

Probablement les gens les plus cools du moment sur le web:

Allez, courage! C'est mardi, c'est bientôt le week-end! <3