Fails

Voici quelques fails savoureux pour terminer l'année en beauté

Fails! Die lustigsten Bilder und Gifs der Woche sind da!
Image: instagram/watson

Une poignée de fails aussi savoureux que des biscuits de Noël

Envie de finir l’année en beauté? Voici votre dose hebdo de fails, de GIFs absurdes et de petites catastrophes du quotidien qui vont vous faire éclater de rire - ou mal au ventre.
09.12.2025, 05:3409.12.2025, 05:34
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Nous voilà officiellement entrés dans la période de Noël. Et en plus des biscuits et du vin chaud, nous allons aussi vous servir les images et GIFs les plus drôles du moment pour rendre les dernières semaines de 2025 encore plus douces.

…installez-vous, relaxez-vous et profitez de ces superbes fails!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Commençons par… une décoration de Noël ultra-noëlesque.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Oui, oui, on aurait pu le mettre en image fixe, mais franchement, ça scintille tellement mieux comme ça. <3

Oh, un truc!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

(Elle va bien, elle va bien, on les entend rire à la fin de la vidéo.)

Juste envie de toucher un instant ces jolies sculptures.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Ahhh… les chiens. Impossible de ne pas les aimer.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Faites gaffe, ça glisse dehors!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Un petit snack au passage?

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

On aime le karma.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Le Fail le plus triste de la semaine.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Le magnifique repas...

Voici maintenant quelques images…

L’autre jour à Oslo. Ils sont probablement encore coincés aujourd’hui.

Die lustigsten Fails der Woche: Bus in Oslo
Image: reddit

Le mème de la semaine:

Die lustigsten Fails der Woche: work hard
Image: instagram

Une décoration de Noël commandée pour par cher en ligne: ce qu’on imagine vs…

Die lustigsten Weihnachtdeko Fails der Woche
Image: reddit

...la réalité:

Surprise

Il existe même des décorations de Noël qu’on peut réutiliser plus tard:

Fails der Woche: Weihnachts-Dekoration
Image: instagram

Le tatouage de la semaine:

Die lustigsten Fails der Woche: Tattoo
Image: instagram

Manque juste un «t».

C’est l’heure du déménagement!

Die lustigsten Fails der Woche: Zügeln
Image: instagram

Bon, alors de l’autre côté, ça marche...?

Die lustigsten Fails der Woche: Zügeln
Image: instagram

Hmm. Là, vraiment, on ne sait plus.

Encore une magnifique contrefaçon (un fail pour le fabricant, une victoire pour nous).

Die lustigsten Fails der Woche: Geniale Fälschung
Image: instagram

L'offre de la semaine?

Fails: Produkt der Woche: Dummes Shirt
Image: reddit

😬😬😬😬

Les Tesla n’ont vraiment pas la vie facile en ce moment.

Die lustigsten Fails der Woche: Tesla
Image: instagram

POV : tu achètes une Tesla pour sauver la planète, mais un arbre la détruit immédiatement.

La différence entre chiens et chats:

GIF animéJouer au GIF
gif: reddit

Ancien, mais aïe:

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Le fail le plus mignon de la semaine:

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Eeeeeet… (règle des 3 secondes!)

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

C’est encore bon, ça se mange toujours.

... tchao!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Bonus-gagnant

Probablement les gens les plus cools du moment sur le web:

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram
Allez, courage! C'est mardi, c'est bientôt le week-end!
<3
