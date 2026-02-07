Grimper le plus long escalier du monde est un véritable calvaire. Image: Reto fehr

J'ai souffert pour gravir le plus long escalier du monde

Avec ses 11 674 marches, l'escalier du Niesenbahn est le plus grand du monde. Notre collègue a eu une lubie: participer à une course pour son ascension. Mais attention, il faut faire vite, car le funiculaire démarre au petit matin.

Le Niesen est une montagne de l’Oberland bernois à la vue panoramique et très appréciée. Grâce au funiculaire, vous atteignez en une demi-heure et sans effort le sommet de cette montagne en forme de pyramide située au bord du lac de Thoune.

La cabine franchit pour cela quelque 1669 mètres de dénivelé sur une distance de 3,4 kilomètres. Pour l’entretien et les opérations de sauvetage en cas d’urgence, un escalier longe le tracé du funiculaire. Avec 11 674 marches, il s’agit là du plus long escalier du monde.

L’accès à cet escalier est normalement interdit en tout temps, car il est dangereux. Une fois par an, une course qui consiste à gravir ces marches a lieu. Il est également possible de louer l'escalier pour s'entraîner.

Le panneau est très clair, l’escalier du Niesen est interdit. Image: Reto Fehr

L'idée a fait son chemin

Depuis longtemps déjà, je caressais l’idée de participer un jour à la course du Niesen. Mais en raison de blessures survenues ces dernières années, ma condition physique n’était pas au top. Puis, de manière inattendue, une opportunité s’est présentée.

Le problème, c’est que la course d'essai devait avoir lieu à peine quatre semaines plus tard. Mais c’est aussi ça, la vie. Un célèbre boxeur a dit un jour: «Quand la lumière s’allume, il faut être prêt. Que l’on se sente bien ou non.»

En rouge, le tracé du funiculaire du Niesen avec ses quatre tunnels. Image: map.geo.admin

J’ai donc contacté l’organisateur, Adrian Josty, que j’avais rencontré lors d'une interview mémorable. À l'époque, il m'avait raconté son exploit: avoir couru pas moins de 31 marathons de la Jungfrau consécutivement. Je lui demande s’il dispose aussi d’un programme d’entraînement spécial de quatre semaines afin que je sois suffisamment en forme pour boucler le parcours dans le temps imposé de 2h45.

Cela devrait en principe être faisable, puisque la participante la plus lente lors de la dernière course officielle était arrivée au sommet en 2h13. Sa réponse:

«C’est simple, il faut monter des escaliers, monter des escaliers et monter des escaliers»

Je n'ai pris aucun plaisir à m'entraîner

Pour être honnête, monter des kilomètres de marches ne m’enthousiasmait guère. J’ai donc simplement réglé le tapis de course sur la pente maximale et couru à chaque fois pendant deux heures.

Mais le cœur n'y était pas. Le déclic est venu quelques jours plus tard, un peu par hasard: lors d'une discussion avec ma femme, Adrian Josty s'est laissé aller à quelques confidences sur mon projet. Il lui a alors glissé:

«Si près de l’événement, quelques jours d’entraînement ne servent plus à grand-chose. S’il n’y a pas de crampes, tout se jouera dans la tête»

L'escalier semble s'étirer à l'infini. On ne perçoit pas à quel point il est raide. Image: Reto Fehr

En écoutant son récit, un immense soulagement m'a envahi. C’était désormais une évidence: je n'arriverai jamais au bout du plus long escalier du monde. Il faut dire que j’ai toujours eu un talent tout particulier pour savoir exactement de quoi je suis incapable.

J'ai la pêche jusqu'à la marche n°12

Ainsi, par un samedi matin très frais, je me tiens là, à 4h30, à la station de départ du funiculaire, avec une quarantaine d’autres personnes prêtes à s’infliger le supplice de l’escalier. Une seule consigne, nous devons être au sommet à 7h15, car ensuite, le funi démarrera.

Les autres semblent tous avoir un profil qui laisse penser qu'ils ont au minimum déjà bouclé un ultra-trail. Ils ont l'air capables de courir sans difficulté un semi-marathon ou, même, sont déjà venus à bout de l’escalier du Niesen.

Je ne rentre pas vraiment dans cette catégorie. Je décide donc de partir en dernier. Le fait qu’il pleuve légèrement n’améliore pas vraiment mon humeur.

Au départ, je laisse volontiers les autres passer devant. Image: Reto Fehr

Avant le départ, Adrian Josty glisse encore:

«Ce n’est pas une bonne idée de s’arrêter, car une fois qu’on commence à faire des pauses, on s’en accorde de plus en plus souvent. Il ne faut pas que ça arrive.»

Si vous voulez tenter l'expérience Une fois par an a lieu la course d’escaliers du Niesen, la seule occasion où l’accès est autorisé. La prochaine édition se déroulera les 12 juin 2026 (course en relais) et 13 juin 2026 (course individuelle).



La période d’inscription s’étend du 14 janvier au 8 février 2026. Le nombre de participants est limité. L’autorisation de participer est décidée par tirage au sort.

Les personnes qui souhaitent s’entraîner peuvent profiter de l’une des dates officielles d’entraînement, ou louer l’escalier pour des événements de groupe (49 francs par personne).



Avec un «billet escaliers», l’accès est possible de 3h à 7h du matin, mais il est obligatoire de s'inscrire au préalable.

C'est parti. Je tiens ce bon principe jusqu’à la marche 12. Car je veux documenter mon parcours pour watson. Et à la marche 12, je me dis «plus que 1000 fois ce tronçon et j’y suis». La deuxième fois, je m’arrête à la marche 117 («plus que 100 fois ça et c'est bon»).

Les derniers mètres de l'escalier le plus long du monde. Le tunnel au sommet mène ensuite, sur environ 150 mètres, à la station de montagne. Image: Rob Lewis Photography

A mi-parcours, j'ai l'espoir de terminer dans les temps

Ensuite, les choses sérieuses commencent. Mais dès les premières minutes, je constate que mon pouls s’emballe presque aussi vite que l’écart avec la tête de course se creuse. Pourtant, Adrian Josty avait encore expliqué:

«Il est important de ne jamais se surmener du point de vue du pouls. Au Niesen, la pulsation que l’on atteint ne redescend pratiquement plus, parce qu’il n’y a jamais de plat et on ne veut vraiment pas s’arrêter.»

Au cours des deux heures suivantes, contraint et forcé, je vais pourtant faire des pauses à plusieurs reprises. C’est pour moi le seul moyen de faire redescendre mon pouls. Car lorsque je cours, c'est de toute façon très, très lentement.

A l'entraînement. On voit la lumière des participants les plus rapides, tout en haut. Image: Adrian Josty

C'est pas à pas que je progresse en direction du sommet. Si vous cherchez une définition de la monotonie, cette ascension peut vous en donner une idée très claire. Adrian Josty, qui ferme la marche pour assurer la sécurité du groupe, finit par prendre mon sac à dos. Gros soulagement.

Après 2,1 kilomètres de montée, à la station intermédiaire, je parviens même à recoller avec les derniers coureurs du groupe. Adrian Josty me lance:

«Si on parcourt la deuxième partie à ce rythme, on arrivera en haut pile à 7h15»

Les crampes me guettent juste avant l'arrivée

Nous continuons à monter à travers la nuit. Un dernier point de contrôle se situe à la sortie du tunnel de Hegeren, que nous devons franchir avant 6h45. L’horloge indique 6h43 à notre arrivée. Adrian Josty lance:

«On est en avance!»

J’avoue, j'ai déjà connu des moments plus drôles.

À peine sorti du tunnel, le temps change radicalement. Il fait froid, humide et il y a du vent. Pour la première fois, l’objectif est en vue. Il ne reste plus qu’environ 350 mètres. C’est alors qu’un début de crampe se fait sentir dans ma cuisse gauche. Non, c'est pas possible.

Sans les encouragements d’Adrian Josty (à droite), je n’aurais pas réussi à venir à bout de cet escalier. Image: Reto Fehr

Le pire et le meilleur moment à la fois

Lorsque je dit ça à Adrian Josty, il se contente de répondre:

«Mais non, tu te fais des idées par ce que tu vois le bout. Tu. N’as. Pas. De. Crampes.»

J’avale du magnésium et du sucre. Je veux le croire. Et effectivement, les crampes ne se déclenchent pas. Même si, dans mon ressenti, les dernières minutes me donnent l’impression d’être en permanence à un mouvement près de la catastrophe.

Je continue d'avancer, marche après marche. Après 2h44 d'ascension, j’atteins l’arrivée. L’horloge affiche 7h14, soit une minute avant la limite fixée. J’aimerais me réjouir, mais la force me manque.

Cette épreuve est à la fois l’une des pires et l'une des meilleures choses que j’aie jamais faites dans ma vie. Depuis la station d'arrivée, je gravis encore les derniers mètres (sans escaliers!) jusqu’au sommet. Car la vue est censée être fantastique.

Sauf que, à cause du brouillard, je ne vois absolument rien. Une bonne raison de revenir sur le plancher des vaches. Mais certainement pas par l’escalier.

La vue aurait dû ressembler à ça Par beau temps, on peut voir les lacs de Thoune et de Brienz. Image: Rob Lewis Photography

