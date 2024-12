Taylor a enfin bouclé sa tournée. source: getty x montage

Taylor Swift a sorti un livre sur sa tournée, mais il y a un problème

Il y a un problème avec le «Eras Tour Book», à en croire les «Karen» des Swifties. Car, n'en déplaise aux râleurs, en bouclant sa longue tournée ce dimanche, Taylor Swift n'a fait qu'engranger louanges, succès et gros records.

And...This is a wrap!

La chanteuse Taylor Swift a mis un terme à sa tournée pharaonique, intitulée Eras Tour, après deux ans d'un show qui a fait déplacer d'immenses foules, qui a bouleversé les villes, et qui a injecté des millions dans leurs économies.

Parlons chiffres: deux ans de shows, trois heures d'endurance, 149 dates, une cinquantaine de villes, sur 5 continents, à guichets fermés, qui ont battu des records, jusqu'à créer des micro-séismes. Peut-on imaginer cela? Plus que la personnalité de l'année 2023, comme Time l'a consacrée, Taylor Swift, en agitant le clap de fin de ce colossal voyage musical, est devenue un véritable phénomène culturel.

Le Eras Tour a commencé en mars 2023, à Glendale, en Arizona. Et ce dimanche, tout s'est terminé à Vancover, qui aura pleinement bénéficié de la venue de la superstar. Une agence de tourisme canadienne articule un chiffre gigantesque, quelque 157 millions de dollars, récoltés grâce à l'aura de la reine de la pop.

Pour sceller cette expérience astronomique, Taylor Swift a lâché sur scène un poignant:

«Cette tournée a été l'aventure d'une vie»

Le coût total de l'opération? Il n'est pas encore connu. Mais CNN projette déjà des revenus totaux de plus de 2 milliards. Pas étonnant que Pollstar estime qu'il s'agisse de la tournée la plus lucrative de l'histoire, ou que la fortune de la jolie blonde ait récemment dépassé le palier du milliard de dollars.

Taylor semble toujours faire tout juste; même le film dédié à sa tournée, intitulé Taylor Swift: The Eras Tour, est devenu «la captation de concert la plus lucrative de l'histoire lors de sa courte exploitation en salles en octobre 2023», nous apprend BFMTV. Ce record a dépassé celui du métrage Justin Bieber: Never Say Never, tenant du titre depuis 2011.

Quant à son dernier album The Tortured Poets Department, sorti en avril, il a occupé la première place des ventes américaines pendant 12 semaines consécutives.

Des «typos» qui fâchent

Bon, malgré ce plébiscite irrévocable et ces stats qui donnent le tournis, on trouve quand même des «grinchs» et des «Karen» qui arrivent à se plaindre de quelque chose. Ceux-ci se sont visiblement focalisés sur le livre de la tournée, intitulé The Eras Tour Book. Le bouquin, rassemblant des visuels des coulisses et de la scène, est sorti le 30 novembre aux Etats-Unis, et ce samedi sous nos latitudes.

Des fans très pointilleux, qui ont dû débourser près de 40 dollars pour se l'offrir, ont été scandalisés après avoir découvert quelques fautes de grammaire ou de frappe dans ses pages. D'aucuns estiment que l'ouvrage mérite d'être rebaptisé: «The Errors Tour Book».

«Une lettre du titre d'une chanson a été omise, tandis que d'autres titres ont été écrits de manière incorrecte» Critiques recueillies sur les réseaux. forbes

De son côté, le média Business Insider rapporte également des erreurs d'impression, avec du texte qui déborde des pages. On a même une copie dont certaines photos sont tête en bas. Original.

Des images «tête en bas» 👇 Vidéo: instagram

Certains lecteurs ont tout de même été trèèèès mesquins, en partageant une photo sur une double page où le pli du livre cache Swift.

Le média Telegraph exhibe quelques exemples concrets. Mais bon, pour nous, c'est de l'acharnement.

On espère que votre grammaire anglaise est «on point»: 1. Pas de virgule 2. Trop de "et" 3. Trait d'union manquant (ou quelque chose comme cela. S'il y a des linguistes parmi nos lecteurs, dites-le-nous en commentaires)

1. Qui commence une phrase par "et"?

2. Guillemets

Ces détails ont généré une vague de commentaires déçus:

«J'espérais plus d'amour dans l'édition de ce livre» Taylor, cette radine du Love. vu sur x

Mais d'où proviennent ces «typos», comme on le dit si bien en anglais? Taylor Swift a auto-édité l'ouvrage, ce qui peut expliquer certaines imprécisions. Malgré ce mini-backlash, on ne peut nier que la star connait son public sur le bout des doigts, et qu'elle a visé en plein dans le mille, comme la bonne machine marketing qu'elle est. La preuve, dès sa première semaine de vente, le bouquin avait déjà battu des records.

«Au cours de sa première semaine, le livre s'est vendu à 814 000 exemplaires, ce qui en fait le deuxième plus gros roman non-fictionnel derrière "A Promised Land" du président Barack Obama. » Information relayée par Forbes.

Et à l'avenir?

Faute de frappe ou non, il est clair que TayTay continuera de frapper fort en 2025. On va déjà la retrouver le 2 février prochain, à l'occasion des Grammy Awards, où elle est nommée dans six catégories, dont la plus prestigieuse, celle du «meilleur album» pour son dernier opus.

C'est peut-être aussi en 2025 que Taylor chaussera sa casquette de réalisatrice, puisque voici deux ans, la société de production Searchlight Pictures annonçait qu’un projet de film écrit et réalisé par la pop star était en préparation, rappelle Le Figaro. Toujours dans le but de se réapproprier ses chansons, Taylor pourrait bien sortir deux nouveaux réenregistrements: Reputation (Taylor’s Version) et Taylor Swift (Taylor’s Version).