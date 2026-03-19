Le boysband le plus écouté de Spotify est de retour. Source: Weverse / BIGHIT MUSIC

5 choses à savoir sur le retour historique du groupe BTS

Après quatre ans d’absence et leur service militaire, les sept membres de BTS s’apprêtent à reconquérir le monde lors d’un concert royal à Séoul, lançant une tournée mondiale historique qui passera par l'Europe.

Kang Jin-kyu/ afp

Plus de «Divertissement»

Le boysband le plus écoute du monde fait un retour royal: BTS revient samedi pour un concert événement avant une tournée mondiale, avec plus de 80 concerts dans 34 villes, dont deux au Stade de France.

Pour leur première représentation après près de quatre et d'absence, les sept membres du groupe marcheront dans les pas des rois de Corée pour se produire devant un palais historique du centre de Séoul.

Retour au complet

BTS a marqué une pause car ses membres ont dû partir les uns après les autres entre décembre 2022 et juin 2025 pour leur service militaire, obligatoire en Corée du Sud.

«Nous avions promis à nos fans que nous reviendrions», a déclaré le leader RM dans une bande-annonce. La veille du concert, le groupe sortira son cinquième album studio, ARIRANG, du nom d'une chanson folklorique coréenne.

Le boysband détient le record du groupe le plus écouté sur Spotify et a été la première formation de K-pop à se classer en tête des charts Billboard 200 et Billboard Artist 100 aux États-Unis.

Comme des rois

Environ 15 000 billets pour le concert de retour se sont écoulés en un claquement de doigts, mais la police s'attend à quelque 260 000 fans dans le centre de Séoul pour ce spectacle en plein air.

Les détails de la mise en scène ont été gardés secrets. Mais selon les médias sud-coréens, l'événement débutera à l'intérieur du palais Gyeongbokgung, construit en 1395, avant que les membres ne franchissent sa porte principale pour se diriger vers la scène, place Gwanghwamun.

Ils marcheront ainsi dans les pas des souverains de la dynastie Joseon, qui a régné sur la Corée plus de 500 ans.

Une de symboles: «BTS est sans conteste le groupe de K-pop le plus emblématique. Et le palais de Gyeongbokgung est le lieu le plus emblématique du pays», explique à l'AFP Kim Do-hoon, chroniqueur spécialiste de la pop culture.

La production du concert est assurée par Hamish Hamilton, qui a orchestré des cérémonies d'ouverture des Jeux olympiques et des spectacles de la mi-temps du Super Bowl.

Gestion des foules

Les autorités ont pris des mesures strictes pour gérer la masse de fans, près de quatre ans après un mouvement de foule qui avait causé plus de 150 morts lors d'une fête d'Halloween dans une petite rue de Séoul.

Le Gyeongbokgung et le Musée national du palais de Corée attenant seront fermés pour la journée. Environ 6 700 policiers et 8 200 employés de sécurité seront déployés, aux côtés de professionnels de la lutte antiterroriste.

Le gouvernement a émis à titre préventif une alerte de niveau «prudence» face aux risques d'accident liés à un tel rassemblement.

Moteur économique

Le septuor est une locomotive importante de «l'économie des fans», ces derniers acquérant de nombreux produits dérivés en plus de la musique. Ils génèrent des milliards de dollars chaque année.

Le groupe joue également un rôle crucial d'ambassadeur de l'industrie touristique sud-coréenne. Il est connu pour son soutien à plusieurs causes progressistes, comme le mouvement Black Lives Matter.

«Le retour de BTS contribuera à un engouement économique là où ils donnent des concerts, grâce à leur solide communauté de fans», a développé Kim Dae-jong, professeur de commerce à l'université de Sejong.

«Les supérettes et les établissements d'hébergement en seront les bénéficiaires directs, tandis que l'image de la Corée du Sud pourrait également être valorisée par leur retour» Kim Dae-jong afp

Tournée mondiale record

Après leur concert de retour samedi, BTS se lance dans une tournée mondiale dès le 9 avril à Goyang, en Corée du Sud. Deux dates sont prévues au Stade de France en juillet.

Avec au moins 82 concerts prévus dans 34 villes selon leur label HYBE, cette tournée 2026-2027 passera par l'Amérique du Nord, l'Europe puis l'Amérique latine, et l'Asie. Ils ne passeront malheureusement pas par la Suisse.

Les billets sont vendus en quelques heures. Les fans n'ayant pas obtenu de ticket pourront se consoler avec la diffusion en direct sur Netflix du concert de retour dans plus de 190 pays.

Juste pour le plaisir: BTS: Dynamite. Vidéo: youtube

(afp/jod)