Ces 21 œuvres d'art méritent une place dans votre estomac

Voilà pourquoi vous êtes une loque humaine entre Noël et Nouvel An

On a goûté la raclette Dubaï et le chocolat Zurich

Fragment d'une peinture funéraire polychrome représentant des hommes portant du grain, une gazelle ou une antilope, deux lapins ou lièvres, tandis que le dernier porte un joug avec du grain et un certain nombre d'objets peu clairs.Thèbes, Égypte 18e dynastie, vers 1350 av.

La plus célèbre pièce de Suisse est de retour et peut rapporter gros

A Nouvel An, pitié, faites un effort

Mais comme on est dans un safe space ici, j’aimerais vous dire aussi que, si vous ne voulez pas et préférez débarquer avec des fringues informes et un mousseux nul, ce n’est pas grave. Berk, ça sonne si faux. Bon allez, sapez-vous un minimum et servez-moi ce champagne, qu’on en finisse.

Nouvel An. Ce moment suspendu entre deux années où chacun tente d'écrire l'histoire de sa tenue avec plus ou moins de succès.