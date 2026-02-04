22 idées cadeaux simples mais efficaces pour la St-Valentin
Vous faites peut-être partie de ces partenaires accablés par la pensée de la St-Valentin. Que vais-je bien pouvoir lui trouver? Est-ce que ça va lui plaire? Vais-je me reprendre un verre de vin en travers de la tronche durant le dîner, parce que j'ai fait le mauvais choix?
Pas de panique, les amis. A l'approche de cette date aussi symbolique que périlleuse, quatre directeurs de catégorie (mode, food, beauté et maison) chez Manor ont livré leur liste de recommandations et idées de cadeaux personnelles. Des classiques dont l'un ou l'autre trouvera forcément grâce à vos (beaux) yeux. Enfin, à ceux de votre compagne.
Pour les fashionistas
Un sac à main
Avec ce modèle, difficile pour votre moitié de ne pas comprendre l'ampleur de votre amour.
De la lingerie
Ben oui, quoi! C'est la Saint-Valentin. Un peu de fantaisie.
Des pantoufles (si si)
On n'a pas dit que votre moitié est un(e) pantouflard(e).
Un foulard
Very «Duchesse de Sussex».
Une valise
Et pensez à glisser le billet d'avion dedans, pour parer à toute déception.
Pour les beauty addicts
Un parfum
Un grand classique qui fonctionne toujours.
Une trousse de produits
Because cosmétiques are toujours une good idea.
Des produits pour le bain
L'occasion de vous laisser couler dans un bon bain chaud après le menu 5 plats au restaurant.
Un fer à boucler
N'y voyez aucun message subliminal, genre: «Mon amour, avec ces cheveux, tu ressembles à un épouvantail à moineaux. Il est temps de faire quelque chose.»
Pour celles et ceux qui aiment ce qui brille
Un bijou ou une montre
Parce que, oui, certains cadeaux sont et resteront toujours efficaces. La Suisse ne se refait pas.
Un pendentif
C'est toujours utile pour ne pas oublier son prénom.
Pour les fadas de déco
Un gros plaid
Un cadeau gagnant: votre partenaire aura d'autant plus envie de se rouler en boule à vos côtés sur le canapé.
Un polaroïd
Définitivement l'idée la plus originale du panel, selon nous.
Des verres à vin
Quoi qu'on ne cracherait pas sur de superbes verres à vin.
Des fleurs Lego
Ça a le mérite d'être original (et de ne pas faner).
Un nécessaire à dormir
Quand votre moitié ne veut plus vous voir au bout de 10 heures passées à vos côtés dans l'avion.
Une taie d'oreiller
Pour mettre un peu de douceur dans votre chambre à coucher.
Une bougie
Si si, ça aussi, ça marche toujours.
Pour celles et ceux qui aiment avec le ventre
Une belle bouteille
Dry January, c'est fini! A moins que votre compagne n'ait décidé de jouer les prolongations, une bonne bouteille est toujours une bonne idée.
Une boîte de chocolat
Les régimes de janvier sont également derrière nous: rien de tel qu'une boîte de chocolats pour insuffler un peu de douceur dans ce monde de brutes.
Un kit à chocolat chaud
Et puisqu'il ne fait pas encore chaud... De quoi faire fondre son cœur.
Des fruits en gelée
Un cadeau deux en un: une fois les friandises terminées, votre moitié pourra garder la boîte et y ranger la magnifique montre que vous lui aurez achetée.
Allez, bons préparatifs de Saint-Valentin! On espère que vous en sortirez inspiré!
(mbr)