22 idées cadeaux simples mais efficaces pour la St-Valentin

Si le 14 février rime avec fête de l'amour, cette journée symbolique peut aussi prendre la forme de maux et prises de tête lorsque l'on est en panne d'inspiration. Voici quelques idées à dénicher près de chez vous, dans le Manor le plus proche.

Vous faites peut-être partie de ces partenaires accablés par la pensée de la St-Valentin. Que vais-je bien pouvoir lui trouver? Est-ce que ça va lui plaire? Vais-je me reprendre un verre de vin en travers de la tronche durant le dîner, parce que j'ai fait le mauvais choix?

Pas de panique, les amis. A l'approche de cette date aussi symbolique que périlleuse, quatre directeurs de catégorie (mode, food, beauté et maison) chez Manor ont livré leur liste de recommandations et idées de cadeaux personnelles. Des classiques dont l'un ou l'autre trouvera forcément grâce à vos (beaux) yeux. Enfin, à ceux de votre compagne.

Pour les fashionistas

Un sac à main

Avec ce modèle, difficile pour votre moitié de ne pas comprendre l'ampleur de votre amour.

Manor Woman Sac à main en forme de cœur

De la lingerie

Ben oui, quoi! C'est la Saint-Valentin. Un peu de fantaisie.

Manor Woman Body avec dentelle et à nouer

Manor Woman Kimono transparent motif cœur

Des pantoufles (si si)

On n'a pas dit que votre moitié est un(e) pantouflard(e).

Manor Woman Chaussettes motif cœur

Un foulard

Very «Duchesse de Sussex».

Manor Woman Foulard

Une valise

Et pensez à glisser le billet d'avion dedans, pour parer à toute déception.

Samsonite Valise rigide

Pour les beauty addicts

Un parfum

Un grand classique qui fonctionne toujours.

YSL Libre Berry Crush 30 ml

Rabanne Fame in Love, 50 ml

Gisada Ambassador for Men

Rabanne Phantom in Red, 50 ml

Une trousse de produits

Because cosmétiques are toujours une good idea.

Nuxe Glow Essentials

Laneige Berry Sweet Lip Trio

Des produits pour le bain

L'occasion de vous laisser couler dans un bon bain chaud après le menu 5 plats au restaurant.

The Somerset Toiletry & Co, Sprinkle Some Love Confettis pour le bain

Un fer à boucler

N'y voyez aucun message subliminal, genre: «Mon amour, avec ces cheveux, tu ressembles à un épouvantail à moineaux. Il est temps de faire quelque chose.»

Dyson Multi Hair Styler

Pour celles et ceux qui aiment ce qui brille

Un bijou ou une montre

Parce que, oui, certains cadeaux sont et resteront toujours efficaces. La Suisse ne se refait pas.

Swarovski Idyllia Bracelet

Amen Love Knot Bracelet

Cluse Gracieuse Mini Horloge analogique

Tissot Classic Dream Horloge analogique

Un pendentif

C'est toujours utile pour ne pas oublier son prénom.

L'Atelier Gold 18 Karat by Manor Pendentiv

Pour les fadas de déco

Un gros plaid

Un cadeau gagnant: votre partenaire aura d'autant plus envie de se rouler en boule à vos côtés sur le canapé.

Manor Plaid en fausse fourrure Robe

Un polaroïd

Définitivement l'idée la plus originale du panel, selon nous.

Fujifilm Instax mini Appareil photo instantané

Des verres à vin

Quoi qu'on ne cracherait pas sur de superbes verres à vin.

Zwiesel Verres à vin rouge

Des fleurs Lego

Ça a le mérite d'être original (et de ne pas faner).

Lego Bouquet de fleurs

Un nécessaire à dormir

Quand votre moitié ne veut plus vous voir au bout de 10 heures passées à vos côtés dans l'avion.

Manor Silka Set masque de sommeil et élastique à cheveux en soie

Une taie d'oreiller

Pour mettre un peu de douceur dans votre chambre à coucher.

Manor Silka Taie d'oreiller en soie

Une bougie

Si si, ça aussi, ça marche toujours.

Woodwick Bougie Vanilla Bean

Pour celles et ceux qui aiment avec le ventre

Une belle bouteille

Dry January, c'est fini! A moins que votre compagne n'ait décidé de jouer les prolongations, une bonne bouteille est toujours une bonne idée.

Moët&Chandon Rosé Impérial, 75 cl

Une boîte de chocolat

Les régimes de janvier sont également derrière nous: rien de tel qu'une boîte de chocolats pour insuffler un peu de douceur dans ce monde de brutes.

Cailler Valentines Day Collection

Un kit à chocolat chaud

Et puisqu'il ne fait pas encore chaud... De quoi faire fondre son cœur.

Le Comptoir de Mathilde, Chocolat chaud

Des fruits en gelée

Un cadeau deux en un: une fois les friandises terminées, votre moitié pourra garder la boîte et y ranger la magnifique montre que vous lui aurez achetée.

Leone Fruits en gelée

Allez, bons préparatifs de Saint-Valentin! On espère que vous en sortirez inspiré!

