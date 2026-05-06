Natalie Horler, la star du groupe Cascada, sera de passage par la Suisse romande fin mai. WireImage

Cette icône pop des années 2000 débarque bientôt en Suisse romande

Dégainez les tops à paillettes, les mèches blondes et les souvenirs de soirées MSN: Cascada débarque tout prochainement à La Tour-de-Peilz (VD). Oui, la vraie Cascada, celle de «Everytime We Touch». Sous le choc? Nous aussi.

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C'est une intense dosse de nostalgie que nous promet le Collectif 52, en annonçant la venue du groupe mythique le samedi 30 mai, à la Place des Anciens-Fossés. Icône des années 2000, Cascada était partout: dans les écouteurs, sur les Skyblogs, dans les playlists gravées sur CD-R et probablement dans vos oreilles en plein devoir de maths.

Le Collectif 52 a annoncé la venue imminente de l'icône ce mercredi. image: facebook/collectif52

Porté par la chanteuse Natalie Horler et les producteurs DJ Manian et Yanou, le groupe allemand explose en 2005 avec «Everytime We Touch», un titre devenu instantanément l'hymne officiel des soirées de toute une génération bassinée à Britney Spears et aux Pussycat Dolls.

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S'en est suivi une avalanche de tubes: «Evacuate the Dancefloor» ou encore «Miracle» (bon, ok «Everytime We Touch», encore, toujours, éternellement). Cascada a même participé à l'Eurovision, en 2013, en chantant «Glorious» pour l'Allemagne - mais elle a finalement atterri à la 21e position.

Le Collectif 52 promet déjà une soirée où l’on pourra «chanter CAUSE EVERY TIME WE TOUCH 😎». De notre côté, on prévoit surtout un gigantesque karaoké émotionnel sous les étoiles du Léman. La billetterie est déjà ouverte sur collectif52.ch et, honnêtement, il y a de fortes chances que toute une génération ressorte ses vieux réflexes de dancefloor. Gênance et bonheur garantis. (mbr)

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