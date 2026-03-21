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Acteur dans Buffy contre les vampires, Nicholas Brendon est mort

Nicholas Brendon, de Buffy contre les vampires, est décédé
le personnage d'Alexander Harris apparaissait dans presque tous les épisodes de Buffy contre les vampires.

Cet acteur principal de «Buffy contre les vampires» est mort

Il était l'un des visages de la série mythique des années 90, dont le reboot vient d'être annulé. Nicholas Brendon nous a quittés à l'âge de 54 ans.
21.03.2026, 08:4421.03.2026, 08:50

Son visage avait marqué la série mythique des années 90 Buffy contre les vampires. Comme l'annonce BFM, l'acteur américain Nicholas Brendon est mort ce vendredi 20 mars à l'âge de 54 ans.

L'acteur avait notamment interprété le personnage d'Alexander Harris, présent dans quasiment tous les épisodes de la série devenue culte. Sa famille a annoncé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux via son compte X.

Cette triste nouvelle intervient après une autre déception autour de la série. Un reboot de Buffy vient en effet d'être annulé.

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