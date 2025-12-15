brouillard
La chasse à l'homme reprend après la fusillade à l'université Brown

Members of the FBI Evidence Response Team search for evidence near the campus of Brown University, Monday, Dec. 15, 2025, in Providence, R.I. (AP Photo/Robert F. Bukaty) Brown University Shooting
Les membres de l'équipe d'intervention du FBI chargée de la recherche de preuves recherchent des indices près du campus de l'université Brown, lundi.Keystone
Après la fusillade qui a coûté la vie à deux étudiants à l’université Brown, la police américaine poursuit activement la traque du tireur, toujours en fuite. L’attaque, qui a fait neuf blessés, relance une fois de plus le débat sur les armes à feu aux Etats-Unis.
15.12.2025, 22:0615.12.2025, 22:06

Les recherches se sont intensifiées sur le terrain lundi pour retrouver l'auteur présumé des tirs à l'université américaine Brown, qui ont fait deux morts et neuf blessés samedi. Un homme, arrêté dans le cadre de l'enquête, a été libéré.

Une fusillade fait deux morts dans une université américaine

La police de Providence, où se situe l'université d'élite de l'Ivy League, a indiqué sur X «se rend(re) dans les commerces et les résidences pour demander les enregistrements vidéo disponibles». Un appel à témoins a aussi été lancé avec le FBI.

«De toute évidence, nous avons un meurtrier en liberté et nous n'allons donc pas dévoiler notre plan»
Le procureur général de l'Etat de Rhode Island, Peter Neronha

Le procureur général de l'Etat de Rhode Island, Peter Neronha, a annoncé la libération d'un homme âgé d'une vingtaine d'années arrêté dans la matinée.

Samedi, un tireur a ouvert le feu dans le bâtiment d'ingénierie et de physique de l'université, où des examens se déroulaient. Deux étudiants ont été tués. Parmi les neuf autres blessés, l'un est dans un état critique, sept sont dans un état grave, mais stable, et le dernier est sorti de l'hôpital, a précisé le maire de Providence.

«Abruti sans fin»: Trump choque jusque dans son propre camp

Plus de 16 000 morts en 2024

La grande majorité des examens prévus d'ici à la fin du semestre ont été annulés, a annoncé Brown, qui reste toutefois ouverte. Lors d'un événement à la Maison Blanche dimanche, Donald Trump a qualifié l'attaque de «terrible». «Super université, vraiment l'une des meilleures au monde, ces choses peuvent arriver», a ajouté le président américain.

On en sait plus sur les victimes de la tuerie de Sydney

Cette tuerie a une nouvelle fois relancé le débat sur le port d'arme, garanti par la Constitution et auquel de nombreux Américains restent très attachés. En 2024, plus de 16 000 personnes, sans compter les suicides, ont été tuées par arme à feu, selon le site Gun Violence Archive. (mbr/ats)

