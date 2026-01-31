«Une honte»? Le documentaire sur Melania Trump fait déjà polémique



Le documentaire «Melania», qui suit les 20 jours précédant l'investiture de Donald Trump en 2025, fait ses débuts dans les salles américaines.

Un cinéma affiche une affiche pour la projection d'un documentaire sur Melania Trump, à Ljubljana, en Slovénie, le vendredi 30 janvier 2026. Keystone

Des spectateurs curieux et en bonne part déjà conquis ont acheté leur billet vendredi pour voir dans les salles américaines le documentaire d'Amazon, «Melania». Le film retrace les 20 jours de la Première dame avant l'investiture de Donald Trump en janvier 2025.

Au lendemain d'une avant-première en grande pompe au Kennedy Center, haut lieu culturel de la capitale américaine récemment rebaptisé Trump-Kennedy Center, Savannah Harrison a acheté son billet pour voir le film dès le premier jour de sa sortie au cinéma.

A la différence de nombreux médias, elle est ravie.

«J'étais simplement très intriguée de voir les coulisses»

A-t-elle expliqué en sortant d'une salle obscure de Washington, où peu de spectateurs se sont pressés en cette après-midi d'hiver.

«Contrairement à ce que nous voyons chaque jour avec le président Trump, c'est simplement un autre aspect qui les rend un tout petit peu plus humains.»

A dit celle qui avait une bonne image de la Première dame avant même d'avoir vu le film.

Le documentaire d'1h44 suit Melania Trump pendant les 20 jours la séparant de la seconde investiture de son mari à la présidence des Etats-Unis.

Lequel avait salué la veille lors de l'avant-première un film:

«très bon, glamour, très glamour»

De la résidence du président en Floride à la Maison Blanche dans la capitale des Etats-Unis en passant par la Trump Tower à New York, l'ancienne mannequin de 55 ans enchaîne les rendez-vous avec ses stylistes pour préparer les tenues qu'elle portera le jour de l'investiture ou décider de la décoration à la Maison Blanche.

Sans révélations fracassantes, le documentaire nous apprend toutefois que la mort de sa mère l'a beaucoup affectée et que son chanteur préféré est Michael Jackson.

Des invités surprise apparaissent à l'écran, comme la Première dame française Brigitte Macron avec qui Melania Trump s'entretient par visioconférence.

Financé par Amazon, la sortie du documentaire s'inscrit dans le contexte d'un net rapprochement entre Jeff Bezos et Donald Trump depuis plusieurs mois.

Le fondateur du groupe américain a notamment bénéficié d'un siège au premier rang lors de la cérémonie d'investiture du 20 janvier 2025 au Capitole.

Selon les médias américains, Amazon aurait investi jusqu'à 40 millions de dollars dans le documentaire, dont plus de 70% reviendraient à Melania Trump.

«Honte»

Le film sera ultérieurement disponible sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video.

En Floride, Jannet Iglesias débordait d'enthousiasme en découvrant le documentaire dans un cinéma de Miami, le qualifiant d'«incroyable».

«Je vais y retourner une deuxième fois. Je pense que j'irais avec mon mari. Ce film véhicule tellement de messages importants»

Les médias américains se sont montré moins dithyrambiques.

Pour The Atlantic, magazine marqué à gauche, «Melania» est une «honte» tandis que la revue spécialisée Variety juge qu'il s'agit d'un «publi-reportage».

Plusieurs d'entre eux évoquent des sièges vides dans les cinémas américains et les professionnels anticipent des recettes limitées en salles.

En Afrique du Sud, le film a été retiré des principales salles juste avant sa sortie, le distributeur invoquant «le climat actuel».

Les relations du gouvernement sud-africain avec Washington se sont nettement dégradées depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, qui a notamment invoqué une prétendue persécution des fermiers blancs sud-africains.

Le film a aussi été critiqué pour le choix du réalisateur, Brett Ratner, accusé en 2017, en plein essor du mouvement #MeTook, de violences sexuelles par les actrices Natasha Henstridge et Olivia Munn, ainsi que quatre autres femmes, ce qu'il nie. (dal/ats/afp)