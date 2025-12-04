Yuval Raphael, candidate israélienne en 2025. Keystone

Israël pourra participer à l'Eurovision l'an prochain

Les membres de l'Union européenne de radiotélévision (UER) ont décidé qu'Israël pourra participer à la prochaine édition de l'Eurovision, qui aura lieu en mai à Vienne. Plusieurs pays ont promis de boycotter le concours.

Plus de «International»

Israël pourra participer à l'Eurovision de la chanson en 2026 en Autriche. Les membres de l'Union européenne de radiotélévision (UER) ont validé jeudi ce scénario à Genève, selon des sources convergentes.

Après un vote secret, les diffuseurs publics ont validé avec deux tiers des voix les nouvelles règles dévoilées il y a deux semaines par l'UER. Un scrutin sur Israël était conditionné au rejet de cette motion.

A Bâle cette année, la candidate israélienne était arrivée deuxième grâce au public. Certains avaient remis en cause le fonctionnement du vote

Boycott

Plusieurs pays – l'Espagne, l'Irlande, la Slovénie, l'Islande et les Pays-Bas – ont menacé ces derniers mois de ne pas envoyer de représentant au concours à Vienne en mai prochain si Israël était autorisé à participer.

D'autres pays, comme la Belgique, la Suède et la Finlande, ont également indiqué qu'ils songeaient à un boycott.

Jeudi, le président du diffuseur espagnol a accusé l'UER d'avoir provoqué «les tensions les plus importantes» jamais observées. Cette situation fait redouter une diminution de l'audience qui s'établit à 150 millions de personnes. (ats)