Israël

Yuval Raphael, candidate israélienne en 2025.Keystone

Israël pourra participer à l'Eurovision l'an prochain

Les membres de l'Union européenne de radiotélévision (UER) ont décidé qu'Israël pourra participer à la prochaine édition de l'Eurovision, qui aura lieu en mai à Vienne. Plusieurs pays ont promis de boycotter le concours.
04.12.2025, 18:3304.12.2025, 18:40

Israël pourra participer à l'Eurovision de la chanson en 2026 en Autriche. Les membres de l'Union européenne de radiotélévision (UER) ont validé jeudi ce scénario à Genève, selon des sources convergentes.

Après un vote secret, les diffuseurs publics ont validé avec deux tiers des voix les nouvelles règles dévoilées il y a deux semaines par l'UER. Un scrutin sur Israël était conditionné au rejet de cette motion.

A Bâle cette année, la candidate israélienne était arrivée deuxième grâce au public. Certains avaient remis en cause le fonctionnement du vote

Comment Israël «cible les téléspectateurs» pour gagner l'Eurovision

Boycott

Plusieurs pays – l'Espagne, l'Irlande, la Slovénie, l'Islande et les Pays-Bas – ont menacé ces derniers mois de ne pas envoyer de représentant au concours à Vienne en mai prochain si Israël était autorisé à participer.

D'autres pays, comme la Belgique, la Suède et la Finlande, ont également indiqué qu'ils songeaient à un boycott.

Jeudi, le président du diffuseur espagnol a accusé l'UER d'avoir provoqué «les tensions les plus importantes» jamais observées. Cette situation fait redouter une diminution de l'audience qui s'établit à 150 millions de personnes. (ats)

Qui est JJ, l'austro-philippin qui a remporté l'Eurovision?
Video: watson
