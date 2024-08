L'ancien président s'est entretenu pendant plus deux heures avec le patron de X, pour une longue conversation complaisante et passablement décousue. watson/getty

punchlines

«Apocalypse de zombie»: toutes les sorties lunaires de Trump et Musk

Comme deux copines au tearoom du village, Elon Musk et Donald Trump se sont donné rendez-vous sur X cette nuit pour jacasser et échanger fake news et compliments comme des petits fours. Vous avez mieux à faire que vous taper cette longue conversation avec votre café? Voici les punchlines les plus lunaires.

Plus de «International»

En guise d'introduction, pour justifier les 40 minutes de retard. «Comme le montre cette attaque massive, il y a beaucoup d'opposition à ce que les gens entendent simplement ce que le président Trump a à dire»

Mais bon! «Donald Trump et moi avons eu une excellente conversation hier soir, on aurait eu qu'à la poster» Elon Musk, en guise d'entrée en matière.

Et sinon, expérimenter une tentative d'assassinat, c'était comment? «Pas très agréable» Donald Trump.

Pour revenir sur l'attentat du 13 juillet dernier... «Je ne savais pas que je pouvais saigner autant. Le médecin m'a dit que c'était une partie du corps qui saignait beaucoup» Donald Trump, à propos de son oreille.

«J'ai tout de suite su que c'était une balle à l'oreille» Donald Trump.

«C'était un miracle que je me retourne à cet instant précis. Pour les gens qui ne croient pas en Dieu, pensez à ça. Je suis un croyant maintenant» Donald Trump.

Au sujet du pompier qui a perdu la vie durant la tentative d'assassinat... «C'est très triste. On a perdu quelqu'un. Un grand pompier, un grand homme, un grand trumpiste» Donald Trump.

«C'était un tir parfait, de très loin. Et s'il ne l'avait pas fait... beaucoup de gens, beaucoup plus de gens auraient pu être gravement blessés et tués. Je dois donc lui tirer mon chapeau» Donald Trump.

«Si je n'avais pas tourné la tête, je ne serais pas en train de vous parler en ce moment, même si je vous aime bien» Donald Trump.

«Vous me parleriez peut-être d'ailleurs» La suggestion d'Elon Musk.

«Oui, on parlerait d'un autre endroit» Un poil ésotérique, les deux compaires.

Bref: «C'était une expérience assez terrible» Donald Trump.

«Ce que je trouve honorable, c'est qu'on ne peut pas faire semblant d'être courageux. Dans de telles circonstances, le courage est instinctif, ou il ne l'est pas, ce n'est pas une action répétée» Elon Musk.

«Avant lever le poing en l'air, personne ne savait que j'étais en vie» Donald Trump.

«Puis la foule est devenue folle. C'était dingue» Donald Trump.

«Parler de l'immigration illégale m'a sauvé la vie» Donald Trump, à propos d'un graphique sur les chiffres de l’immigration en direction de laquelle il regardait.

Justement, en parlant d'immigration... «Vous alliez dire quoi sur l'immigration illégale, avant d'être brutalement interrompu?» Elon Musk.

«Dans ma dernière semaine au pouvoir, nous avons eu les meilleurs chiffres de baisse de l'immigration illégale. Le point le plus bas jamais enregistré» Donald Trump.

«Je suis gêné de parler d'immigration. En fait, tous les immigrants ne sont pas mauvais. Il y en a qui sont bons et travailleurs» Elon Musk.

«Beaucoup viennent des prisons, des asiles de fous. Beaucoup sont des terroristes (...) Des gens en caravane qui ne sont pas très productifs» Donald Trump.

«Nous avons des gens qui affluent comme si c'était une apocalypse zombie» Elon Musk.

«Ils ne viennent pas seulement d'Amérique du Sud. Ils viennent d'Afrique, d'Asie, du Moyen-Orient et du monde entier, de pays qui se bombardent stupidement et horriblement depuis le 7 octobre» Donald Trump.

«C'est si triste, ça n'aurait jamais dû arriver. Nous avons affaire à des gouvernements défectueux, des gens défectueux» Donald Trump.

Venons-en au retrait de Joe Biden de la campagne présidentielle... «Je ne suis pas fan de lui, mais c'était un coup d'Etat contre un président des Etats-Unis» Donald Trump.

Que pense-t-il de Kamala Harris? «Franchement, elle est encore plus incompétente que lui, et c'est quelque chose! Parce qu'il n'est pas très bon» Donald Trump.

Puis il s'acharne sur Kamala: «C'est assez triste de penser que quelqu'un qui fait ça pour gagner sa vie ne peut pas répondre à une question ou a peur de donner une interview. Et dans son cas, un entretien très amical. Elle n'aura que des intervieweurs amicaux» Donald Trump.

«Elle est terrible, mais elle a droit à un traitement de faveur. J'ai vu une photo d'elle dans le magazine TIME aujourd'hui. Elle ressemble à la plus belle actrice ayant jamais vécu. C'était un dessin et elle ressemblait beaucoup à notre grande première dame, Melania... Elle ne ressemblait pas à Kamala» Donald Trump.

«Kamala n'aurait jamais eu cette conversation. Elle ne peut pas parce qu'elle n'est pas intelligente» Donald Trump.

Ce qui ne l'empêche pas de vouloir le «copier»: «Elle a l’air de vouloir être plus Trump que Trump» Donald Trump.

En conclusion: «Si vous votez pour elle, il faut vous faire examiner» Donald Trump.

Et Joe Biden en prend encore pour son grade. «Joe Biden est proche du stade végétatif. J'ai l'ai regardé aller à la plage ce week-end. Le gars pouvait à peine marcher. Est-ce qu'il a un conseiller politique qui pense que c'est une bonne chose?» Donald Trump.

«Ça a l'air si moche, et c'est ridicule. Il ne peut pas soulever une chaise… la chaise pèse environ 85 grammes… Tout cela est fou. Nous n'avons pas de président. Et elle sera pire que lui» Donald Trump.

Parlons des relations internationales, voulez-vous? «Eh bien, j'avais une bonne relation avec Poutine, malgré le truc 'Russie Russie Russie' qu'on entend depuis deux ans, créé par Hillary Clinton et Adam Schiff» Donald Trump.

«Je connais très bien Poutine. Il me respectait. On parlait beaucoup de l'Ukraine» Donald Trump.

«Puis Biden, ce président pathétique, est arrivé et il a fermé nos pipelines» Donald Trump.

Mais il n'y a pas que Poutine... «Je m'entendais bien avec Kim Jong-un. Nous avons dîné ensemble, nous avons tout eu. C'est le chef absolu là-bas. J'ai vu des choses que vous ne voudriez pas savoir. Et il n'aime pas Biden, il pense que c'est un homme stupide» Donald Trump.

A propos des autrocrates Xi Jinping, Vladimir Poutine et Kim Jong-un: «Je ne dirais rien de mal à leur sujet. (...) Ils sont au sommet de leur art. Ils sont durs, intelligents, cruels et ils vont protéger leur pays» Donald Trump.

Au fait: «La plus grande menace, ce n'est pas le réchauffement climatique (...) c'est la bombe nucléaire. Beaucoup de gens parlent du réchauffement climatique, ils ne parlent pas du réchauffement nucléaire» Donald Trump.

Et du coup... «Nous avons beaucoup de pays qui pourraient nous faire basculer dans la Troisième Guerre mondiale, sans raison» Donald Trump.

Causons un peu politique intérieure. «Pensez à l'éducation. La Norvège, la Suisse, la Suède, et même la Chine sont au sommet du système... et nous sommes en bas. C'est horrible. Je veux rendre l'éducation aux Etats. 35 d'entre eux sont aussi forts que la Norvège» Donald Trump.

Et au niveau de ses réalisations passées... un «médicament de l'ère spatiale». «Si vous êtes en phase terminale, vous pouvez avoir recours à un médicament de l'ère spatiale, ou quoi que ce soit d'autre, nous avons les meilleurs médecins, les meilleurs laboratoires du monde (...). J'ai réussi à le faire approuver» Donald Trump.

Décidément, il n'en loupe pas une. «J'espère que vous n'êtes pas nerveux Elon, car beaucoup de gens vous écoutent en ce moment. Quel est le chiffre? C'est fou! C'est incroyable comme on peut voir ça tout de suite, genre 60 millions ou quelque chose comme ça» Donald Trump. Pour précision, le compteur sur X, anciennement Twitter, a montré que 1,1 million de personnes écoutaient l'interview en direct.

L'interview touche à sa fin, mais Trump a un dernier compliment... «Je pensais que vous étiez de gauche. C'est un honneur d'avoir votre soutien» Donald Trump, à Elon Musk.

Allez, la meilleure pour la fin! «Je pense que nous sommes à la croisée des chemins du destin de la civilisation et je pense que nous devons prendre le bon chemin» Elon Musk.