Pourquoi le prince Harry «éclipse» son frère William

Spécialiste respectée de la monarchie britannique, l'auteure Tina Brown n'y est pas allée de main morte au moment de livrer sa dernière expertise sur la famille royale. Entre les projets business «merdiques» de Meghan Markle et la monarchie «anorexique», voici ses pistes de réflexion.

Avec plusieurs livres consacrés à la royauté et des accès très privilégiés dans ce milieu ô combien fermé, Tina Brown est considérée comme la cerise sur le pudding des chroniqueurs royaux. Interrogée sur le podcast américain The Ankler, la journaliste n'y est pas allée avec le dos de la cuiller. En particulier au moment de critiquer le sens des affaires de Meghan Markle et ses innombrables projets aux Etats-Unis.

«Le problème avec Meghan, c'est qu'elle a le pire jugement au monde. Elle est parfaite pour tout se tromper. Elle l'est vraiment», affirme la spécialiste au sujet de la duchesse de Sussex, dont la dernière marque de lifestyle, American Riviera Orchard, se fait encore attendre, après des mois de spéculations. Le problème de l'ex-princesse américaine, selon Tina Brown?

«C'est qu'elle n'écoute pas. Elle a toutes ces personnes à qui elle demande un avis, puis elle ne les suit pas. Elle fait ce qu'elle veut. Et toutes ses idées sont merdiques, malheureusement» Tina Brown, spécialiste de la royauté britannique, au podcast The Ankler.

Si la journaliste ne mâche pas ses critiques envers la duchesse de Sussex, Tina Brown n'est pas avare en louanges à l'égard de son mari, le prince Harry. «Quand il part en voyage à l'étranger, il est vraiment doué. Il est charmant, drôle, gentil, authentique», juge l'ancienne rédactrice en chef de Vanity Fair et du magazine New Yorker.

«La tragédie de tout cela, c'est qu'il est le membre le plus talentueux de la famille royale, sans aucun doute, en termes de prince. C'est tout ce qu'il sait faire... il est vraiment parfait dans ce domaine» Tina Brown.

«C'est donc très triste qu'il ne puisse pas retourner en Angleterre et jouer ce rôle, qui est désespérément nécessaire, car la monarchie n'est plus qu'un squelette, regrette l'auteure. C'est tellement ironique que le prince Charles, pendant toutes ces années, ait parlé d'une monarchie allégée. Elle est tellement allégée désormais qu'elle est anorexique.»

Un retour possible du prince Harry?

La spécialiste fait en effet référence aux derniers mois difficiles de la monarchie britannique, entre le cancer du roi Charles III, diagnostiqué en janvier 2023, suivi peu après de celui de la princesse Kate, restée à l'écart de la scène publique pendant plusieurs mois.

Quant à l'héritier du trône, le prince William, Tina Brown ne se veut pas très positive. «William est tellement accablé par toute l'anxiété qui pèse sur ses épaules – sa femme, son père et tout ça – qu'il aurait besoin d'un ambassadeur mondial optimiste et joyeux que serait Harry», tranche l'experte.

Ce n'est toutefois pas de sitôt que le futur roi d'Angleterre envisagera un retour à la maison de son frangin, exilé en Californie. Comparant la rivalité des deux frères avec celle qui opposait jadis le prince Charles et la princesse Diana à l'époque de leur mariage, Tina Brown explique:

«C'est le problème de l'éclipse. (...) Harry éclipse William. Il n'y a aucun doute là-dessus» Tina Brown.

Quant à savoir si le peuple britannique accueillerait le duc de Sussex à bras ouverts après des années de scandales, elle a un avis tranché: «Je pense que s'il revenait seul, oui. Il l'accueillerait. Malheureusement, l'hostilité entre Harry et William est telle que je ne crois pas que William voudra un jour le retour d'Harry.»

Selon Tina Brown, les deux frères entretiennent aujourd'hui une rivalité similaire à celles de leurs parents, Charles et Diana. Image: Tim Graham Photo Library

Sans oublier qu'il y a, selon cette fine observatrice de la monarchie britannique, un dernier problème. Et non des moindres. «Je pense qu'il est plutôt sous l'emprise de Meghan... Il est l'agneau de l'abattoir dans cette situation. Il a été terriblement impressionné par Meghan. Il pensait qu'elle savait tout.»

«Elle l'a persuadé qu'elle était l'experte d'Hollywood, qu'elle ferait d'eux des stars et tout le reste. Et il l'a suivie aveuglément, comme un enfant» Tina Brown.

«Malheureusement, conclut la spécialiste sur un ton sombre, elle a commis toutes les erreurs possibles et imaginables, et elle est en quelque sorte à court de route. Je veux dire, je ne sais pas où va Meghan.»

Toutefois, tout espoir n'est pas complètement perdu. Et qui sait, peut-être, qu'un jour venu... «Un retour d'Harry est toujours possible. Il sera toujours le prince Harry. Il sera toujours le petit-fils de la reine et le fils de Diana. On ne peut pas lui enlever ça, quoi qu'il arrive.»

Après tout, si les membres de la famille royale nous ont prouvé qu'ils étaient bons pour quelque chose, ce sont bien les surprises.