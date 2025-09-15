bien ensoleillé17°
Le prince Harry revient sur son autobiographie explosive

Le prince Harry, qui aura 41 ans lundi, a rencontré le roi Charles III mercredi en fin d&#039;après-midi.
Avant de s'envoler pour l'Ukraine, le prince Harry a passé quatre jours dans son pays natalKeystone

Le prince Harry n'a pas «lavé son linge sale en public»

Dans un entretien depuis Kiev, le fils cadet de Charles III est revenu sur la publication il y a deux ans de son autobiographie explosive. L'ouvrage avait été perçu comme une attaque en règle contre la famille royale.
15.09.2025, 08:1615.09.2025, 08:16
Le prince Harry a défendu la publication, il y a plus de deux ans, de son autobiographie explosive «Spare» (Le suppléant), source de discorde avec sa famille. Il a dit avoir «la conscience tranquille».

Dans un entretien accordé au Guardian depuis Kiev, où il s'est rendu vendredi avec sa Fondation, la Invictus Games Foundation, le fils cadet de Charles III est revenu sur le sujet sensible de son autobiographie, énorme succès de librairie, mais qui a été perçue comme une attaque en règle contre l'institution qui l'a vu naître et contre ses proches.

Ce livre menace de plomber les retrouvailles entre Charles et Harry

«Ce n'est pas une question de revanche, mais de responsabilité», a-t-il assuré dans cet entretien diffusé dimanche, estimant qu'il s'agissait plutôt d'une mise au point «face à des récits diffusés dans la presse».

«Je ne pense pas avoir lavé mon linge sale en public. C'était un message difficile, mais je l'ai fait du mieux possible. J'ai la conscience tranquille»

Une heure avec Charles III

Avant de s'envoler pour l'Ukraine, le duc de Sussex a passé quatre jours dans son pays natal où il a consacré la plupart de son temps à ses oeuvres caritatives. Mais, à la surprise générale, il a passé mercredi une heure avec son père, le roi Charles.

Les deux hommes ne s'étaient pas vus depuis février 2024, quand Harry, qui a quitté la famille royale et vit en Californie depuis 2020, avait sauté dans un avion apprenant que son père souffrait d'un cancer.

Harry aurait fait une offre alléchante à Charles III

Harry a confié en mai à la BBC qu'il «aimerait beaucoup (se) réconcilier avec (sa) famille», après cinq ans de rancoeurs et de déchirements. (jzs/ats)

L’article