Les monoplaces vont retrouver l'Afrique dès 2030. image: Keystone

Un pays inattendu va accueillir un Grand Prix de F1

Le Rwanda va organiser son premier GP de Formule 1 en 2030. L'organisation propriétaire de la F1 et le gouvernement rwandais ont trouvé un accord.

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Le continent africain devrait accueillir à nouveau la F1. L'organisation propriétaire de la Formule 1 et le gouvernement rwandais se sont mis d'accord pour organiser le premier Grand Prix du Rwanda d'ici 2030.

Deux sources proches du gouvernement rwandais ont fait état d'une communication «en temps voulu» sur le sujet par l'exécutif rwandais qui accueillera ainsi un premier GP se déroulant sur le continent africain depuis celui d'Afrique du Sud en 1993. Une source proche de la Fédération internationale de l'automobile (FIA) a évoqué une conférence de presse «la semaine prochaine» à Kigali, la capitale du pays d'Afrique de l'Est.

«Nous sommes heureux pour le GP du Rwanda de Formule 1», a de son côté écrit sur X le ministre sud-africain des Sports, Gayton McKenzie. «Ils sont sur ce dossier depuis plus longtemps que l'Afrique du Sud et ils le méritent», a-t-il ajouté, alors que les deux pays étaient concurrents pour faire revenir la F1 en Afrique.

(ats/yog)