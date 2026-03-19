«Du jamais-vu»: ce joueur de NBA invente un geste insolite



Le joueur d’Oklahoma Alex Caruso a trouvé un nouveau moyen d’empêcher ses adversaires de marquer. Mais cela n'a pas fonctionné comme prévu.

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Le Thunder d’Oklahoma a battu le Magic d’Orlando 113 à 108 dans la nuit de mardi à mercredi, lors d’un match marqué par une étonnante action défensive.

Alors que le Magic était en possession du ballon et cherchait à réduire l’écart avant la mi-temps, le défenseur du Thunder Alex Caruso a glissé et perdu sa chaussure. Mais plutôt que de la ramasser pour la remettre, il a décidé de la garder en main et de l’utiliser pour défendre, contrant avec sa basket Tristan da Silva qui filait au panier.

L'action en vidéo ⬇️ Vidéo: twitter

Cette action, que de nombreux suiveurs ont avoué ne jamais avoir vue auparavant, illustre à quel point le Thunder, deuxième meilleure défense de la ligue, ne laisse rien à ses adversaires. Sauf que dans ce cas, la ruse n’a pas vraiment fonctionné: le panier a été accordé pour contre illégal et Alex Caruso a écopé d’une faute technique, offrant un lancer franc au Magic.

«Je n’avais jamais été dans cette situation auparavant. J’ai juste pensé à le contrer et je ne savais pas quelle serait la décision des arbitres. Si j’avais su, je ne l’aurais probablement pas fait car ça offre trois points. C’est une de ces actions bizarres qui n’arriveront probablement pas avant 10 ans», a déclaré Alex Caruso pour expliquer son geste.

Heureusement pour Caruso, ces trois points concédés bêtement (le panier de Tristan da Silva étant loin de rentrer) n’ont eu aucune conséquence sur le match, le Thunder s'étant finalement imposé avec un écart de cinq unités.

(roc)