pluie modérée
DE | FR
burger
Sport
Commentaire

JO 2026: L'hypocrisie de la neutralité olympique

Ukrainian skeleton athlete Vladyslav Heraskevych holds his crash helmet as he stands in the mixed zone of the sliding center at the 2026 Winter Olympics, in Cortina d&#039;Ampezzo, Italy, Thursday, Fe ...
Władysław Heraskewytsch et son casque devenu célèbre.Image: keystone
Commentaire

L'hypocrisie de la neutralité olympique

Les gardiens de l'idéal olympique – que l'on appellera pour simplifier le CIO – se trouvent une nouvelle fois dépassés par la réalité du monde. Confrontés aux conséquences de leurs propres règles déconnectées de la réalité, qu'ils ne respectent même pas eux-mêmes, ils enchaînent les maladresses.
14.02.2026, 20:5214.02.2026, 20:52
Klaus Zaugg
Klaus Zaugg

C’est une tragi-comédie, mais le contexte de la guerre en Ukraine est trop tragique pour qu'on puisse se moquer de cette situation.

Le spécialiste ukrainien de skeleton, Władysław Heraskewytsch, a été exclu de la compétition parce qu'il souhaite porter un casque sur lequel figurent les portraits de sportifs et d'enfants ukrainiens tués. Un hommage personnel aux victimes de la guerre contre la Russie.

On en parlait ici ⬇️

L'Ukrainien au casque polémique aux JO vit une nouvelle désillusion

Le CIO a considéré ce «casque du souvenir» comme un message politique inacceptable, violant les règles de neutralité de la Charte olympique. La présidente du CIO, Kirsty Coventry, a tenté de convaincre le sportif, lors d'une conversation en privé, de participer avec un autre casque. Des compromis ont été évoqués, comme le port d'un brassard noir, mais Heraskewytsch a maintenu sa position sur le casque et a été disqualifié.

Voici comment Coventry a réagi

La présidente du CIO a craqué

La décision a suscité une large critique et des débats sur l'expression politique dans le sport. Heraskewytsch a fait appel auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) et récupéré au moins son accréditation – c'est-à-dire le droit de séjourner sur le site olympique – mais il a tout de même été interdit de participer aux épreuves. Des politiciens, mais aussi des athlètes, ont défendu son geste courageux, comme un rappel digne contre la guerre. Le CIO, quant à lui, est resté inflexible sur ses règles de neutralité politique.

Une fois de plus, il apparaît clairement qu'un événement sportif mondial ne pourra jamais être apolitique. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est à quel point la direction du CIO est déconnectée de la réalité, incohérente et hypocrite – voire lâche et malhonnête – sur cette question. Incapable d'apprendre de sa propre histoire.

Le CIO a enfreint ses propres règles

Le sport olympique n’a jamais été neutre ni apolitique. Aucune autre organisation sportive mondiale n’a été aussi tôt et aussi souvent instrumentalisée par la politique. Le CIO a à plusieurs reprises permis que les Jeux soient financés par des régimes autocratiques, et a toléré leur utilisation à des fins de propagande politique. Le début de cette dérive remonte aux Jeux de 1936 à Berlin. Les Jeux d'hiver à Sotchi (2014), ainsi que les Jeux d'été et d'hiver à Pékin (2008, 2022), en sont les exemples les plus récents.

Et le CIO lui-même a, à plusieurs reprises, enfreint ses propres règles de neutralité politique. Les perdants de la Première et de la Seconde Guerre mondiale ont ainsi été exclus des premiers Jeux d'après-guerre.

L'exclusion de la Russie de la famille olympique en raison de la guerre d'agression contre l'Ukraine va à l'encontre de la neutralité olympique et de l'interdiction de toute ingérence politique, mais elle constitue un puissant signe, salué par le monde libre, et justifie la violation de l'exigence de neutralité. Cependant, lorsqu'un athlète d'un pays, victime de cette guerre d'agression russe, revendique le même droit et adresse un message personnel, le CIO considère soudain cela comme une violation de la neutralité olympique et le sanctionne par une exclusion.

Les JO d'hiver n'ont jamais été autant politiques, et ce n'est pas un souci

L'attitude mesquine consistant à punir cet athlète courageux par une disqualification ne produira aucun effet intimidant. A l'avenir, la scène olympique sera plus que jamais utilisée pour transmettre des messages politiques. L'impact est trop puissant, amplifié par un nouveau monde médiatique qui dépasse tout ce qu'on a connu auparavant. Etre cohérent et audacieux consisterait à tolérer les messages politiques légitimes et à empêcher ceux qui sont injustifiés.

Qu'est-ce qui est légitime, qu'est-ce qui ne l'est pas? Cette question nécessite du courage, mais elle est facile à répondre dans l'intérêt du monde libre. Le souvenir des victimes d'une guerre d'agression par un athlète du pays frappé est légitime. Point final.

Plus d'articles sur les JO d'hiver 2026
Le choix des arbitres pour Suisse-Canada a surpris
Le choix des arbitres pour Suisse-Canada a surpris
de Julien Caloz
L'équipe d'Italie se déchire en public après son titre aux JO
L'équipe d'Italie se déchire en public après son titre aux JO
Chaos sur la piste pour les meilleures skieuses du monde
Chaos sur la piste pour les meilleures skieuses du monde
Un détail sur le maillot du Canada fait jaser
Un détail sur le maillot du Canada fait jaser
de Yoann Graber
Graves accusations de triche en curling
Graves accusations de triche en curling
von Allmen: «Avec l'alcool, les fans perdent le respect»
von Allmen: «Avec l'alcool, les fans perdent le respect»
de Martin Probst
Cette scène lors de Suisse-Canada fait froid dans le dos
Cette scène lors de Suisse-Canada fait froid dans le dos
de Yoann Graber
Il révolutionne le patinage avec sa technique oubliée
Il révolutionne le patinage avec sa technique oubliée
de Romuald Cachod
Marco Odermatt rejoue Pékin 2022
Marco Odermatt rejoue Pékin 2022
de Sven Papaux
Cette athlète aux JO cherche un rencard pour la Saint-Valentin
Cette athlète aux JO cherche un rencard pour la Saint-Valentin
de William Laing
Les athlètes ont été très coquins au village olympique 😏🔞
Les athlètes ont été très coquins au village olympique 😏🔞
de William Laing
Marié à une milliardaire, ce snowboardeur est une star de Netflix
Marié à une milliardaire, ce snowboardeur est une star de Netflix
de Claudio Zanini
Le «Dieu» du patinage prépare un saut encore jamais vu aux JO
Le «Dieu» du patinage prépare un saut encore jamais vu aux JO
de Romuald Cachod
La star du ski haïtien a un lien étroit avec la Suisse
La star du ski haïtien a un lien étroit avec la Suisse
de Ralf Streule
Ce «détail» peut être «dangereux» pour les athlètes
Ce «détail» peut être «dangereux» pour les athlètes
de Fred Valet
von Allmen devient une star dans ce pays inattendu
von Allmen devient une star dans ce pays inattendu
de Sebastian Wendel, Alexandra Pavlović
La présidente du CIO a craqué
3
La présidente du CIO a craqué
de Yoann Graber
Les fans de Franjo von Allmen ont une tradition insolite: on a participé
Les fans de Franjo von Allmen ont une tradition insolite: on a participé
de Etienne Wuillemin
Le plus beau couple des Jeux tire sa révérence
Le plus beau couple des Jeux tire sa révérence
de Marine Brunner
Voici combien pourraient coûter les JO d'hiver en Suisse
Voici combien pourraient coûter les JO d'hiver en Suisse
de Klaus Zaugg
Les JO d'hiver n'ont jamais été autant politiques, et ce n'est pas un souci
Les JO d'hiver n'ont jamais été autant politiques, et ce n'est pas un souci
de Klaus Zaugg
Cette star du LHC raconte ses difficultés aux JO
Cette star du LHC raconte ses difficultés aux JO
Cette chute en snowboard a créé l'effroi
Cette chute en snowboard a créé l'effroi
La Nati risque une énorme désillusion en hockey
La Nati risque une énorme désillusion en hockey
de klaus zaugg, milan
Son casque polémique lui coûte cher
2
Son casque polémique lui coûte cher
Pourquoi ce journaliste de la RTS a dû changer son t-shirt aux JO
4
Pourquoi ce journaliste de la RTS a dû changer son t-shirt aux JO
de Yoann Graber
Lindsey Vonn publie sa première photo depuis sa terrible chute
Lindsey Vonn publie sa première photo depuis sa terrible chute
Aux JO, les patineurs galèrent avec leur musique
Aux JO, les patineurs galèrent avec leur musique
de Sven Papaux
La douche froide olympique dont Alexis Monney avait besoin
La douche froide olympique dont Alexis Monney avait besoin
de Sven Papaux
Les deux stars du ski suisse ont des différences majeures
Les deux stars du ski suisse ont des différences majeures
de Martin Probst, Bormio
Scène lunaire sur la RTS en plein direct des JO
Scène lunaire sur la RTS en plein direct des JO
Une combinaison révolutionnaire agite le patinage aux JO
Une combinaison révolutionnaire agite le patinage aux JO
de Romuald Cachod
Thèmes
Les tenues époustouflantes de Margot Robbie pour Hurlevent
1 / 17
Les tenues époustouflantes de Margot Robbie pour Hurlevent

Dans le cadre de la promo du drame historique Hurlevent, l'actrice Margot Robbie nous a régalé en multipliant les apparitions à la sauce très romantico-vampiro-victorio-dix-huitième-siècle.
partager sur Facebookpartager sur X
Seedance 2.0: l'IA de Bytedance fait de l'ombre à Google et OpenAi
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Graves accusations de triche en curling
Les Suédois ont estimé que le vice-capitaine canadien, Marc Kennedy, avait enfreint le règlement vendredi. Le ton est monté sur la glace.
Une scène pour le moins étrange s'est produite lors du match de curling entre le Canada et la Suède. Les deux formations se battaient pour la victoire lorsque le capitaine scandinave Oskar Eriksson «a accusé Marc Kennedy d'avoir touché la pierre une deuxième fois après qu’elle eut franchi la ligne de jeu, ce qui n’est pas permis», relate le média canadien TVA Sports.
L’article