JO 2026: le TAS rejette l'appel de l'Ukrainien Heraskevych

Ukrainian skeleton athlete Vladyslav Heraskevych holds his crash helmet as he stands outside the sliding center at the 2026 Winter Olympics, in Cortina d&#039;Ampezzo, Italy, Thursday, Feb. 12, 2026. ...
Vladyslav Heraskevych a été exclu des JO 2026 à cause de ce casque. image: Keystone

L'Ukrainien au casque polémique aux JO vit une nouvelle désillusion

Vladyslav Heraskevych, spécialiste de skeleton exclu des JO à cause de son casque politique, a été débouté par le Tribunal arbitral du sport (TAS), auprès duquel il avait fait appel.
13.02.2026, 18:4413.02.2026, 18:44

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a rejeté vendredi l'appel de l'Ukrainien Vladyslav Heraskevych, disqualifié des épreuves de skeleton des Jeux olympiques de Milan-Cortina. Il voulait porter un casque honorant ses coéquipiers tués dans le conflit avec la Russie.

Matthieu Reeb, secrétaire général de la juridiction, a déclaré à la presse:

«La chambre ad hoc du TAS a rejeté la requête et estimé que la liberté d'expression est garantie aux Jeux olympiques, mais pas sur le lieu de compétition, ce qui est un principe sacré.»

L'affaire en détail👇

Son casque polémique lui coûte cher

L'Allemande Annett Rombach, arbitre unique désignée par le TAS pour trancher le litige, «a tenu à préciser qu'elle est pleinement sensible à la commémoration de M. Heraskevych et à sa volonté de sensibiliser au deuil et aux ravages subis par le peuple ukrainien, ainsi que par les athlètes ukrainiens en raison de la guerre», a développé le tribunal dans un communiqué.

Des alternatives pour faire passer son message

Mais, poursuit le TAS, elle «est liée par les lignes directrices du CIO concernant l'expression des athlètes». Or la Charte olympique prévoit que les participants aux Jeux sont libres de leurs propos en conférence de presse ou en zone mixte mais doivent s'abstenir de toute «propagande politique» sur le terrain ou les podiums.

«L'arbitre unique estime que ces lignes directrices assurent un équilibre raisonnable entre l'intérêt des athlètes à exprimer leurs opinions et l'intérêt des athlètes à recevoir une attention sans partage pour leur performance sportive sur le terrain de jeu», poursuit la juridiction.

KEYPIX - Ukraine&#039;s Vladyslav Heraskevych arrives at the finish during a men&#039;s skeleton training session at the 2026 Winter Olympics, in Cortina d&#039;Ampezzo, Italy, Tuesday, Feb. 10, 2026. ...
Vladyslav Heraskevych a pu porter son casque ô combien symbolique lors des entraînements.image: Keystone

Elle a notamment relevé «les autres possibilités offertes aux athlètes» pour attirer l'attention sur les sujets de leur choix, «ou, dans le cas de M. Heraskevych, en portant le casque lors des quatre entraînements», comme le lui avait permis le CIO. La juge arbitre a insisté:

«L'objectif est de maintenir l'attention des Jeux olympiques sur les performances et le sport, intérêt commun à tous les athlètes»

Une longue audience

L'athlète de 27 ans, entendu pendant deux heures et demie vendredi à Milan, demandait à la juridiction suprême du monde sportif d'annuler sa disqualification, à ses yeux «disproportionnée, non fondée sur une violation technique ou de sécurité», et qui «lui cause un préjudice sportif irréparable», avait expliqué le TAS jeudi soir.

Après avoir tenté de convaincre Heraskevych de rendre hommage à ses compatriotes en portant un simple brassard noir, le CIO et la Fédération internationale de bobsleigh et skeleton l'ont disqualifié jeudi matin.

Elle était très émue au moment d'annoncer la nouvelle👇

La présidente du CIO a craqué

L'affaire a rapidement pris une tournure politique, le président ukrainien Volodymir Zelensky accusant le CIO de «faire le jeu» de la Russie. Le chef de la diplomatie ukrainienne a estimé lui que cette décision était une «honte» et que l'instance olympique avait «disqualifié sa propre réputation». (ats/afp/yog)

