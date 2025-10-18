La Pilatus Arena, située à Kriens, peut accueillir un peu plus de 4000 spectateurs. Image: Boris Bürgisser

Une salle pas comme les autres voit le jour en Suisse

Les travaux de la Pilatus Arena, la nouvelle salle des handballeurs du HC Kriens-Lucerne, viennent de se terminer. Sauna, loges, cube vidéo, rien ne manque dans ce nouveau temple du sport. Visite guidée.

Stephan Santschi

Mardi soir, alors que les handballeurs de Kriens entamaient leur nouvelle campagne de l’European League par une victoire 34-31 à Elverum, en Norvège, les artisans de la Pilatus Arena célébraient la fin des travaux en compagnie d’invités issus du sport, de la politique et de l’économie. «Je serai incroyablement fier quand l’équipe disputera son premier match ici», s'est réjoui Ivo Langenick, chef de projet du chantier et père d'un handballeur du club.

Il faudra encore attendre une dizaine de jours avant que le HC Kriens-Lucerne ne dispute sa première rencontre dans son nouveau domicile ultra-moderne (ce sera le 25 octobre contre le HSC Suhr Aarau), mais on a déjà pu le visiter. On s'est même rendu dans le vestiaire de l'équipe locale. Dix-huit emplacements y sont soigneusement disposés, chacun avec le maillot et les chaussures d’un joueur. Au centre, une table chargée de compléments alimentaires trône, tandis qu’une machine à café et un réfrigérateur veillent au bien-être de l’équipe.

Le vestiaire du HC Kriens-Lucerne. Image: Boris Bürgisser

Dans les pièces attenantes se trouvent la zone de récupération, équipée d’un sauna et de deux bains de glace, ainsi qu’un espace réservé au staff médical avec divers appareils de traitement. «Autrefois, pour récupérer, on prenait simplement une bière et ça marchait aussi», plaisante l'ancien handballeur Nick Christen avec un sourire. Il ajoute toutefois:



«J’aurais aimé disposer d’un tel endroit. Pour les joueurs, c’est comme un deuxième salon: ils doivent s’y sentir bien. Dans le football et le hockey sur glace, c’est déjà la norme. Désormais, nous l’avons aussi dans les sports en salle.»

Christen est à l’origine du projet de la Pilatus Arena. Dès 2007, il nourrissait la vision d’une infrastructure ultramoderne. Mais le chemin vers sa concrétisation fut semé d’embûches. «Si j’avais su dès le départ tout ce qu’impliquait un tel projet, le nombre d’obstacles, de recours et de complications, je ne l’aurais jamais entrepris. Il faut être convaincu à mille pour cent que cela va marcher. Il faut des nerfs d’acier. Cette persévérance, c’est le sport qui me l’a appris», nous confia un jour Christen.



Quatre stands de restauration et un restaurant assurent le service, tandis que la zone d’hospitalité peut accueillir jusqu’à 240 convives. Image: Boris Bürgisser

Dix-huit ans plus tard, la satisfaction se lit sur son visage. Ce temple du sport, habillé d’un élégant noir, compte 4060 places pour les matchs (4600 pour les concerts). Le système de sonorisation et d’éclairage, doté de 20 millions de diodes LED, est impressionnant, tout comme l’imposant cube vidéo de 54 mètres carrés.



Comme un musée du sport

Superbes, les collages qui ornent le hall d’entrée forment une véritable «couloir des légendes», où figurent Andy Schmid, Roger Federer, Donghua Li, Giulia Steingruber, Andy Hug et Manuela Schär. Associés aux objets de légendes telles que ceux de Michael Jordan, Phil Taylor, Stephen Hendry ou Billie Jean King, exposés dans des vitrines, ils confèrent à la Pilatus Arena une atmosphère de musée du sport.

Les premières semaines d'exploitation s'annoncent intenses puisque pas moins de quatorze grands événements sont prévus d’ici la fin de l’année. Outre les matchs à domicile du locataire principal Kriens-Lucerne, le programme comprend notamment la rencontre Suisse–Croatie le 1er novembre, la première des basketteurs de Swiss Central (LNB) le 13 décembre, ainsi que le tournoi du Final Four de la Coupe de Suisse de handball entre Noël et Nouvel An.