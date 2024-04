C'était quoi cette ligne verte sur le marathon de Paris?

Les coureurs ont emprunté dimanche un tracé sur lequel 150 litres de peinture (!) avaient été sprayés.

54'000 athlètes ont couru dans les rues de Paris ce dimanche. Pour s'orienter, ils ont suivi le parcours fléché par les organisateurs ainsi qu'une ligne verte peinte au sol par le service propreté de la capitale française. Il s'agissait d'une boussole pour les participants, un chemin à suivre. «C'est à elle que les naufragés du marathon s'accrochent et c'est elle que les champions suivent à la trace», résume joliment Le Parisien.

Trois jours avant le départ de la mythique épreuve, plusieurs agents ont en effet sprayé le bitume selon une méthode aussi ingénieuse qu'artisanale. Un homme s'est installé sur une drôle de remorque (percée dans son plancher) tractée par un camion-benne. Il a ensuite actionné une pédale amorçant une bombe de peinture, jusqu'à faire apparaître cette fameuse ligne de vie matérialisant les 42,195 kilomètres de l'épreuve.

Le dispositif permet d'aligner trois bombes de peinture simultanément. La marque est faite via une pédale actionnée sur la gauche de l'image.

300 bombes de peinture (soit 150 litres de peinture) ont été nécessaires cette année pour couvrir la distance, selon France Info, qui a suivi l'équipe chargée des travaux. Un exercice hautement périlleux, puisqu'il faut tenir compte de nombreux paramètres, comme la qualité du revêtement (la peinture marque moins sur les pavés), la durée de vie des bombes de peinture (celles-ci se vident en 4 minutes 30 en moyenne) et la circulation (certaines portions sont tracées à contre-sens).

Le traçage de la ligne: Vidéo: instagram

«Le marathon olympique de Melbourne en 1956 a été le premier à matérialiser le tracé par une bande de couleur», rappelle France Info, précisant que, progressivement, les organisateurs des grands marathons ont tous adopté ce repère visuel. Un guide pour les coureurs plus qu'une ligne idéale.

L'épreuve de Paris avait opté à l'origine (c'était il y a plus de 20 ans) pour une ligne bleue et orange, avant de changer de couleur en hommage au sponsor principal de la course (Schneider Electric), dont le logo est vert.