Sinner bénéficiera d'un privilège pour son retour

«Sinner ne peut plus vivre en Italie et les deux jours qu’il a passés à Rome l’année dernière l’ont confirmé. Nous lui dédierons quelque chose comme l’a demandé Djokovic il y a quelques années. En tant que numéro un mondial, Nole ne fréquentait pas le salon des joueurs, dans le but de créer un endroit où il pouvait se préparer pour le match et se détendre. Pour la même raison, nous céderions volontiers une partie de notre salon à Jannik, s’il le souhaite, car nous estimons qu’il doit être protégé.»

Angelo Binaghi, début mars dans le media Ubitennis