Hirschi (ici sur le Tour de Suisse 2022) pourrait franchir un nouveau cap dans sa carrière la saison prochaine.

Le meilleur cycliste suisse agite le marché des transferts

En fin de contrat, Marc Hirschi est sur les petits papiers de plusieurs équipes (dont deux suisses) avant La Flèche Wallonne ce mercredi, dont il sera l'un des grands favoris.

Raphael Gutzwiller

Marc Hirschi est en très grande forme. Il l'a encore prouvé lors de l'Amstel Gold Race dimanche dernier, en attaquant à plusieurs reprises avant d'échouer à la 2e place, seulement battu par Tom Pidcock dans l'emballage final. Le coureur d'Ittingen a une nouvelle fois montré ce dont il était capable quand son équipe l'autorisait à être à l'avant d'une course. Il doit en effet trop souvent se contenter d'un rôle de lieutenant au service de la star de son équipe UAE Emirates: Tadej Pogacar.

Mais le contrat de Marc Hirschi avec les EAU expire à la fin de l'année et il est de plus en plus probable que le Bernois accepte de relever un nouveau défi ailleurs. Une chose est sûre: celui qui pointe actuellement au 6e rang mondial se sent désormais prêt à assumer le rôle de leader au sein d'une formation. Les intéressés, d'ailleurs, font la queue: Tudor, Q36.5 ou Bora Hansgrohe ne sont que quelques-unes des équipes qui aimeraient beaucoup engager le coureur pour la saison prochaine.

Une occasion en or En l'absence des superstars du peloton, Marc Hirschi fait partie des candidats à la victoire mercredi dans la 88e édition de la Flèche wallonne (199 km). Le Bernois avait remporté cette classique en 2020. Il devra toutefois se méfier de Pidcock, Skjelmose, Ayuso ou encore de Cosnefroy. Tous voudront franchir en tête la ligne d'arrivée au sommet du redoutable Mur de Huy (1,3 km à 9,6%), que les coureurs devront escalader à quatre reprises au lieu de trois comme les autres années. (ats)

L'avenir de Marc Hirschi fait actuellement l'objet de nombreuses négociations, confirme Thomas Peter, directeur général chez Swiss Cycling mais aussi conseiller du coureur depuis quelques temps. Un rôle qui était celui de Fabian Cancellara ces dernières années, mais comme l'ancien cycliste professionnel est également propriétaire de l'équipe Tudor, il y a actuellement un conflit d'intérêts évident.

Il a donc été demandé à Thomas Peter s'il pouvait se charger des négociations. Mais celles-ci s'éternisent depuis plus de deux mois. «Je pensais au départ qu'une décision serait prise plus rapidement, même si je sais qu'un tel contrat ne se négocie pas du jour au lendemain», avoue Peter. Le prochain transfert doit servir de tremplin à la carrière de Marc Hirschi (25 ans). Ce dernier se trouve à un âge où il doit passer du statut de très bon coureur à celui de leader capable de jouer la victoire sur plusieurs épreuves durant la saison.

Tudor est actuellement en pole position pour engager Hirschi. Un passage dans l'équipe suisse semble évident sur le papier. Cancellara et Hirschi travaillent ensemble depuis des années, ils se connaissent et s'apprécient. Tudor admet d'ailleurs être «très intéressé par la possibilité de recruter Marc». Il serait le coureur suisse de haut niveau que l'équipe rêve de recruter (elle avait d'ailleurs engagé Gino Mäder pour cette saison, mais celui-ci est décédé tragiquement l'année dernière au Tour de Suisse, avant même que le contrat ne soit signé).

Le CEO de l'équipe Tudor Raphael Meyer. Image: Sandra Ardizzone

Mais les négociations entre Tudor et Hirschi traînent en longueur, car d'autres équipes, parfois plus puissantes financièrement, se sont également lancées dans la bataille. C'est le cas de Q36.5, une autre formation à licence helvétique, mais dont le siège social est en Belgique et dont les employés sont issus de toute l'Europe. Recruter une figure de proue comme Hirschi pourrait permettre à l'équipe de se «suissiser» davantage.

La formation allemande Bora Hansgrohe, qui dispose désormais de millions de la part du fabricant de boissons Red Bull, serait également intéressée par l'engagement du coureur en fin de contrat chez UAE Emirates. Si cet intérêt se confirme, la valeur de Marc Hirschi prendrait automatiquement l'ascenseur.

Quelle que soit l'équipe qui remportera la mise, celle-ci devra probablement s'attendre à verser au coureur suisse un salaire de deux à trois millions de francs par an (c'est le prix du marché). Mais le salaire n'est qu'un des nombreux aspects qui sont décisifs pour le Bernois dans le choix de son futur employeur. Son rôle dans l'équipe est également important, tout comme la perspective de pouvoir participer aux courses importantes, comme le Tour de France (Hirschi s'était d'ailleurs fait connaître en y remportant une étape en 2020).

Tudor ne peut toutefois pas garantir une participation au Tour de France à Marc Hirschi. L'équipe n'a pas encore le statut World Tour et dépend donc de wildcards pour participer à un Grand Tour. Cette année, elle en a obtenu pour le Giro d'Italia, mais pas pour la Grande Boucle. Recruter Marc Hirschi pourrait toutefois l'aider dans les négociations. Car les wildcards sont attribuées en fonction d'aspects sportifs, mais aussi en fonction des coureurs de l'équipe. On comprend mieux pourquoi Tudor ne veut surtout pas que Marc Hirschi lui échappe.